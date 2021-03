Zero Ride Experience 2021: 2 Tage E-Motorräder testen

Zero Ride Experience 2021 2 Tage Zero Elektromotorräder testen

Zero ist Marktführer für E-Motorräder. Wer die gesamte Modellpalette ausgiebig testen möchte, macht mit bei der Zero Ride Experience 2021 – Übernachtung und Verpflegung inklusive.

Zero ist nicht nur Marktführer in Sachen Elektromotorräder, sondern bietet auch noch die größte Modellvielfalt. Wer 2 Tage nach Herzenslust die komplette Modellpalette der aktuellen Zero-E-Motorräder testen möchte, ist beim Zero Ride Experience 2021 genau richtig.

Landstraßentour und Ausflug ins Gelände

Der Event findet am 18. und 19. Juni in Masserberg (Kreis Hildburghausen) statt. 7 MOTORRAD-Leser*innen und ROCK ANTENNE-Hörer*innen werden an diesem Wochenende die Gelegenheit haben, alle Zero-Modelle zu testen: SR/S, SR/F, SR, S, FXS, DSR, DS, DSR Black Forest Edition sowie FX.

Damit alle Modelle die Gelegenheit haben, zu zeigen, was sie können, wird es bei der Zero Ride Experience 2021 sowohl eine längere Tour auf herrlichen Strecken im südlichen Thüringer Wald geben als auch einen Ausflug ins Gelände.

Zeros für Autoführerschein-Erweiterung B 196

Die 11 kw-Varianten, also die Zero S, DS und FXS lassen sich außerdem auch mit der neuen Autoführerschein-Erweiterung B 196 fahren.

Verpflegung und Übernachtung

Verpflegung und Übernachtung im auf Motorradfahrer-Bedürfnisse vorbereiteten Vier-Sterne-Hotel "Am Rennsteig" in Masserberg (Kreis Hildburghausen) sind inklusive. Wer dabei sein möchte: einfach bewerben und bis spätestens 16. Mai 2021 das Formular ausfüllen. Und mit etwas Glück gehörst du zu den 7 von Zero ausgewählten Gewinnern.

Was? Alle aktuellen Zero-Modelle testen.

Wann? Vom 18. bis 19. Juni 2021.

Wie viele? 7 Leser*innen werden teilnehmen.

Die Kosten für Verpflegung und Übernachtung übernimmt Zero.

Teilnahmeschluss ist der 16. Mai 2021.

Hier geht es zum Bewerbungsformular