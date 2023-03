Zero Leser-Experience 2023 Leser-Test, Kurzurlaub und Elektro-Endurowandern

Vom 9. bis 12. Juni findet die Zero Leser-Experience 2023 in Sachsen statt. 6 MOTORRAD-Leser und -Leserinnen haben hier die Möglichkeit, das Elektro-Adventure Bike Zero DSR/X und die Zero DS für die Führerscheinklasse A1 oder B196 Probe zu fahren. Teilnehmen können also auch Autofahrer und Autofahrerinnen, die ihren Klasse-B-Führerschein um die Schlüsselzahl B196 erweitert haben. Die Veranstaltung ist für Offroad-Fortgeschrittene wie für Gelände-Neulinge gleichermaßen geeignet.

Bewirb dich jetzt und sei mit etwas Glück dabei!

Actionreicher Kurzurlaub

Während der 3 Tage geht es nicht nur um nüchternes Testen. Teil der Zero Leser Experience 2023 ist ein Offroad-Training, welches auch für ungeübte AnfängerInnen geeignet ist. Außerdem sind 2 abwechslungsreiche Touren geplant, durch tolle Landschaften und gespickt mit ein paar kulturellen Highlights. Neben Nutzung der Zeros im Enduro Park und auf den geführten Landstraßen- sowie Endurowander-Touren sind für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen 3 Hotel-Übernachtungen, Verpflegung und Getränke kostenlos.

Zero Mit einer Leistung von 100 PS und einer Reichweite von bis zu 290 km ist die Zero DSR/X das erste Adventure Bike des etablierten Elektromotorrad-Herstellers.

Los geht’s am Freitag ab circa 10:00 Uhr mit dem Offroad-Training im Enduro Action Team-Park in Frauwalde-Lossatal (Kreis Leipzig). Am Samstag geht’s teilweise auf Wald- und Feldwegen nach Dresden (mit Sightseeing). Tag 3 führt schließlich über die landschaftlichen Highlights der Region zum Ausgangspunkt zurück. Die Abreise ist sonntags oder montags möglich.

Um dabei sein zu können, braucht’s ein bisschen Glück: Unter allen Bewerbern und Bewerberinnen, die bis 2. Mai 2023 das entsprechende Formular ausgefüllt und hochgeladen haben, werden 6 TeilnehmerInnen ausgewählt.

Eckdaten im Überblick

Wann? 9. bis 12. Juni (Abreise ist sonntags oder montags möglich)

9. bis 12. Juni (Abreise ist sonntags oder montags möglich) Wo? In Sachsen

In Sachsen Was? Offroad-Training (auch für ungeübte AnfängerInnen) und geführte Landstraßentouren

Offroad-Training (auch für ungeübte AnfängerInnen) und geführte Landstraßentouren Wer? Insgesamt 6 TeilnehmerInnen; alle MotorradleserInnen können sich bewerben (Führerschein A, A1 oder Klasse B mit B196)

Insgesamt 6 TeilnehmerInnen; alle MotorradleserInnen können sich bewerben (Führerschein A, A1 oder Klasse B mit B196) Bewerbungsschluss: 2. Mai 2023

2. Mai 2023 Hier gehts zum Bewerbungsformular

Das sind die Test-Motorräder

Zero DSR/X: Mit einer Leistung von 100 PS und 225 Nm Drehmoment sowie einer Reichweite von bis zu 290 km ist die Zero DSR/X (ab 26.550 Euro) die erste Reiseenduro des 2006 in Kalifornien gegründeten Elektromotorrad-Herstellers.

Zero Motorcycles Bei Elektromotorrädern kann bei einer Dauerleistung von 11 kW die Spitzenleistung schnell mal bei 33 kW liegen. A1-Inhaber und diejenigen, die ihren Autoführerschein um die Schlüsselzahl 196 erweitert haben, können mit der Zero DS zeitweise also sehr viel mehr als 15 PS abrufen.

Zero DS (Bild): Die ebenfalls mit langen Federwegen ausgestattete Zero DS (ab 18.405) bietet Zero auch mit einer Dauerleistung von 11 kW an, was sie attraktiv macht für alle, die den Leichtkraftrad-Führerschein A1 oder die Autoführerschein-Erweiterung B196 haben.