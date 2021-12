CC Racing Garage Zero SR/F: Elektrobike in Blech

CC Racing Garage Zero SR/F Elektrobike in Blech gehüllt

Die CC Racing Garage hat sich bislang überwiegend mit Umbauten von Ducati-Modellen beschäftigt. Mit dem aktuellen Zero-Projekt wenden sich die Römer erstmals einem Elektromotorrad zu. Als Basis wurde das Naked Bike Zero SR/F gewählt.

Verkleidungsteile aus Blech

Tradition haben bei der CC Racing Garage Verkleidungsteile aus handgetriebenem Aluminium. Entsprechend hat man auch für die Zero neue Anbauteile geformt. Mit einer komplett neuen Tank-Attrappe, einem minimalistischen Heckteil und einer großzügig dimensionierten Bugverkleidung erhält die SR/F einen neuen Look, der den Akku stärker verhüllt, dafür aber den Gitterrohrrahmen besser in Szene setzt. Da die Italiener bei der Tankverkleidung nur die Flanken neu geformt haben, bleiben das praktische Staufach und der Zugang zur Ladebuchse komplett vorhanden.

CC Racing Garage

Vor die USD-Gabel, der dunkel gehaltene Tauchrohre und dunkel gehaltene Gabelfüße spendiert wurden, setzt die CC Racing Garage einen Klarglas-LED-Rundscheinwerfer, der sich mit einem zusätzlichen kleinen Windschild aus Blech harmonisch in die Linie einfügt. Im weiteren Umfeld bestücken die Italiener das Elektrobike mit jeder Menge Anbauteilen aus dem Rizoma-Programm. Dazu zählen unter anderem Ausgleichsbehälter für die Bremse, Hebeleien, Rückspiegel an den Lenkerenden, Mini-Blinker, neue Fahrerfußrasten, und ein neuer Kennzeichenhalter.

Bislang ist der Umbau ein Unikat. Bei entsprechender Nachfrage will die CC Racing Garage aber alle Blechteile als Kit auflegen, das sich komplett ohne Änderungen am Basisfahrzeug montieren und auch auch wieder rückrüsten lässt.

Fazit

Die CC Racing Garage aus Rom hat für die Zero SR/F Verkleidungsanbauteile aus Aluminiumblech entwickelt. Bei entsprechender Nachfrage sollen die als Kit aufgelegt werden.