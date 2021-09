Zero SR/S GT Pack Gratis Touren-Upgrade für das E-Bike

Noch bis zum Jahresende rüstet Elektromotorradbauer Zero jede SR/S in Deutschland mit einem kompletten Gepäcksystem ohne Mehrpreis aus.

Weil es auch unter den Elektromotorradfahrern welche gibt, die gerne auf die ganz große Tour gehen, macht Zero die SR/S in einer Sonderaktion noch reisetauglicher. Mit dem jetzt vorgestellten GT Pack werden ab sofort und befristet bis zum 31. Dezember 2021 alle Neumaschinen für den europäischen Markt mit zwei Seitenkoffern, einem Topcase und einem Hauptständer ausgerüstet – und zwar kostenfrei.

Die Aktion gilt für alle neuen, noch nicht zugelassenen Zero SR/S-Modelle der Modelljahre 2020 und 2021 (Standard und Premium), die sich in den Ausstellungsräumen der Händler und im Lager befinden. Das Gratis-Aktionsset enthält ein 39 Liter großes Topcase samt Halteplatte, einen Seitenkofferträger plus zwei 36-Liter-Koffer sowie einen Hauptständer. Das Koffersystem bezieht Zero vom Hersteller SHAD. Den Gegenwert des gesamten Zubehörpakets beziffert Zero auf rund 1.370 Euro.

Fazit

Zero rüstet in einer befristeten Sonderaktion die SR/S-Modelle mit einem kompletten Koffersystem samt Hauptständer aus. Damit kann viel Gepäck an Bord untergebracht werden.