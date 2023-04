Auftakt Ducati Leser-Experience Multi V4 Rally Testfahrzeug-Übergabe bei Ducati

Am 21. April kamen sie ins Audi Driving Experience Center nach Neuburg an der Donau, das gleichzeitig Firmensitz von Ducati Deutschland ist, um die Bikes abzuholen. Davor gab es durch das Ducati Team eine ausführliche Einführung in die Technik der nagelneuen Rally-Multi mit dem größeren Tank, der Abschaltung der hinteren Zylinderbank je nach Fahrsituation und weitere Features. Ducati-Technik-Guru Andreas Kirchhoff zeigte den 6 glücklichen TesterInnen auf Zeit dann noch weitere Details direkt am Fahrzeug, die für die TeilnehmerInnen teilweise sogar individuell hergerichtet wurden.

Leser-Testerin Sabine Symietz

Ducati Leser-Testerin Sabine Symietz fährt privat sonst eine Honda VFR und als Stauhelferin eine RT-BMW.

Wie beispielsweise für Sabine Symietz aus Süpplingenburg. Die erfahrene Motorradfahrerin, die eigentlich eine Honda VFR fährt und beruflich als Stauhelferin eine RT-BMW, wünschte sich für die Abenteuer-Enduro eine niedrigere Sitzbank – und bekam diese natürlich auch. Insgeheim wünscht sie sich schon länger eine Ducati als Dienstmaschine. Und V4-Motoren haben es ihr ohnehin angetan.

Leser-Tester Wolfgang Klafke

Ducati Wolfgang Klafke fährt sonst eine BMW R 12150 GS Adventure

4 Wochen kann jetzt jeder der Auserwählten loslegen wie er möchte. Regelmäßig werden sie hier auf motorradonline.de berichten, was sie mit ihren Ducatis erleben. Wolfgang Klafke beispielsweise rückte von Neuburg schon mit dem konkreten Ziel davon, die Ducati Rally in die spanische Bardenas-Wüste zu chauffieren. Nicht jedoch ohne Stop-over auf den Balearen, wo er während der Testzeit ursprünglich Urlaub machen wollte und nun von seinem Bewerber-Glück überrascht wurde.

Leser-Tester Thomas Hauf

Ducati Thomas Hauf sitzt sonst auf einer Panigale V4.

Thomas Hauf freut sich dagegen darauf, die nächsten 4 Wochen mit einer ganz anderen Ducati fahren zu können, als er das sonst tut. Der Mann aus Baden-Württemberg mit dem Hang zu PS-starken Supersportlern lässt seine Panigale V4 jetzt erst mal stehen, um seine Frau als künftige Sozia für Motorradausflüge zu gewinnen. Dafür ist die Ducati Multistrada Rally sicher keine schlechte Wahl, die in Sachen Sozius-Komfort und bei der Zuladung nochmal deutlich zur Ducati Multistrada V4 S nachgeschärft wurde.

Leser-Tester Torsten Lakotta

Ducati Nach über 20 Jahren mit den unterschiedlichsten Motorrädern, darunter auch die BMW GS, ist Torsten Lakotta noch auf der Suche nach dem perfekten Reisemotorrad.

Wie scharf, will auch Torsten Lakotta herausfinden. Nach über 20 Jahren mit den unterschiedlichsten Motorrädern, darunter auch die BMW GS, ist der 55-Jährige immer noch auf der Suche nach dem perfekten Reisemotorrad für sich und seine Frau. Der 30-Liter-Tank und das Easy Up-System hat er schon in seiner kurzen Bewerbung als spannende Punkte angeführt, denen er in den nächsten 4 Wochen an der Ducati Multistrada Rally intensiv auf den Zahn fühlen möchte.

Leser-Tester Sebastian Haase

Ducati Sebastian Haase fährt sonst eine KTM 1290 Super Duke GT.

Ähnlich viel Erfahrung mit diversen Modellen hat der Pfälzer Sebastian Haase, wenn er auch deutlich jünger als Torsten ist. Die Liebe zu Motorrädern und die Freude an allen möglichen Motoren-Konfigurationen und deren spezifische Charaktere sorgten bei ihm für große Vorfreude, endlich den großen Ducati-V4 auf allerneustem Stand in der Rally ausgiebig testen zu dürfen. Neben verschiedenen KTMs und Japanern hat er in Kaiserslautern auch eine Ducati Hypermotard stehen. Gern fotografiert Sebastian auch Motorräder in ihrem natürlichen Habitat, weshalb wir uns hier beim Online-Protokoll bei seinen Berichten besonders auf die Fotos zu seinem Ducati Multistrada Rally-Test freuen dürfen.

Leser-Tester Matthias Schinhammer

Ducati Leser-Tester Matthias Schinhammer – hier im Bild sein Sohn Julius Hupe – fährt sonst eine R 1200 GS Adventure, sein Sohn eine GS ohne "Adventure".

Der Letzte im Bunde der Testtruppe war in Neuburg nur der "Strohmann". Vater Matthias Schinhammer schickte Sohn Julius Hupe zu Ducati Deutschland, denn Matthias musste zu dieser Zeit dem Ja-Wort seines anderen Sohnes bei dessen kirchlicher Trauung beiwohnen. Julius hofft aber, dass er außer bei der abschließenden gemeinsamen Fotofahrt in Neuburg und auf dem Weg zurück zum Hochzeitsfest dennoch weitere Gelegenheiten bekommt, sich auch als Ducati-Tester zu betätigen. Wir sind gespannt. Demnächst dann mehr aus Alltag und Touring unserer 6 TesterInnen hier auf motorradonline.de