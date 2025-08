BMW F 450 GS: So sieht die Serien-Version der neuen A2-GS aus

Erste Bilder von der Serien-Version der BMW F 450 GS

Im August 2025 sickerten erste Bilder von der finalen Serien-Version der BMW F 450 GS durch, offenbar dem Design-Patent der Bayerischen Motoren Werke entnommen. Abgebildet mit Rückspiegeln, Blinkern und Kennzeichenträger wird sich an diesem Stand nichts mehr ändern. So sieht sie also aus, die BMW F 450 GS – siehe oben in der Bildergalerie.