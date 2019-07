Anzeige BMW F850GS Umbau von Hornig Die Mittelklasse-Reiseenduro weitergedacht

Die BMW F850GS erregt seit ihrer Einführung 2018 nicht zuletzt aufgrund ihrer Geländetauglichkeit, auch in anspruchsvollem Terrain, besondere Aufmerksamkeit. So war es nur eine Frage der Zeit, bis wir uns daran machten, das Adventure-Motorrad der Mittelklasse in Bezug auf Sicherheit, Komfort und Optik zu überarbeiten.

Schon von weitem scheint einem die auffällige mattblaue Lackierung an Schnabel und Tank der BMW F850GS entgegen und weckt Neugier auf die weiteren Modifikationen, die am Motorrad vorgenommen wurden. Der Fahrer wird geschützt durch das leicht getönte Touren-Windschild, das speziell für Langstreckenfahrten geeignet ist und den Winddruck merklich reduziert. Eingerahmt wird der Windschutz von den Spiegeln, in denen man, dank der Spiegelverbreiterung, deutlich mehr sieht als die eigenen Schultern. Hinter der Scheibe befindet sich in optimaler Position die GPS-Halterung, die zu jeder Zeit einen guten Blick auf das Navigationsgerät garantiert. Direkt unter dem Navi befindet sich das Connectivity-Display, das gerade nach einer Ausfahrt oftmals verschmutzt ist. Versucht man es dann mit der Hand abzuwischen, hinterlässt dies oft unschöne Kratzer, die sich mit der Schutzfolie vermeiden lassen. Der Sitzbankumbau bewerkstelligt nicht nur eine entspanntere Sitzposition auf der F850GS, sondern nimmt gleichzeitig das blaue Design von Schnabel und Tank wieder auf. Durch den 25 Liter fassenden Tankrucksack bleiben keine Stauraum-Wünsche offen. Der Lenker erhält durch die Lenkkopfverschlusskappe mit Emblem zweifellos eine optische Aufwertung. Die Lenkererhöhung um 25 mm sorgt indes für deutlich mehr Fahrkomfort.

Das Zusammenspiel von Gabelsturzpads, Motor-Sturzbügel und Verkleidungsschutzbügel wird das Motorrad vor größeren Schäden bewahren. Der ABS Kotflügel für hinten macht sich als Spritzschutz, nicht nur im Gelände, bezahlt. Mit Hilfe der Schalt-und Bremshebelvergrößerung können die entsprechenden Pedale bequemer erreicht werden und die Seitenständervergrößerung ermöglicht einen sicheren Stand der Maschine auf sämtlichen Untergründen. Der schwarze Öldeckel beugt einem möglichen Diebstahl dadurch vor, dass er ausschließlich mit einem Torxschlüssel geöffnet werden kann. Für mehr Power und einen ordentlichen Klang sorgt der Remus HexaCone Black Hawk Auspuff.

Hier finden Sie alle Produkte aus unserem Sortiment, die für den Umbau verwendet wurden: