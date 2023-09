In diesem Artikel: Motorrad-Gespanne von Changjiang aus China

Changjiang V 750 Deffender neu für 2024

Luftgekühlter Guzzi-V-Twin mit circa 750 Kubik und rund 52 PS

Fi Tech an der Motorabstimmung beteiligt

Einstellbares KYB-Fahrwerk plus Luftfederung

3 gleiche Enduro-Räder mit ABS-Bremsen am V 750 Deffender

V 750 Deffender-Gespann mit moderner Ausstattung

Changjiang bereits mit Importeur samt Händlernetz in Europa

Fazit

Erstmals tauchte das Gespann namens Changjiang V 750 Deffender Mitte September 2023 im Rahmen chinesischer Motorradmessen auf. Ob die seltsame Schreibweise – Deffender mit 2 f – aus Versehen daneben ist oder bewusst zur Abgrenzung von anderen Kraftfahrzeugen, ist unklar.

Motorrad-Gespanne von Changjiang aus China Traditionell fertigt der chinesische Hersteller Changjiang ("langer Fluss") robuste Motorrad-Gespanne, ursprünglich für das chinesische Militär. Bereits in den 1950er-Jahren fing das an, damals auf Basis russischer Gespanne von Ural und Dnepr, die wiederum mitsamt 750er-Boxer-Motor von BMW übernommen worden waren. Noch bis vor wenigen Jahren stellte Changjiang diese Boxer-Gespanne als Neufahrzeuge her. Inzwischen wurde die Produktion umgestellt, seitdem kommt als Antrieb ein moderner, wassergekühlter Reihenzweizylinder-Motor von CFMoto zum Einsatz, bisher ein 650er, künftig ein 700er.

Changjiang V 750 Deffender neu für 2024 Ab 2024 will Changjiang offenbar eine neue Gespann-Baureihe einführen. Diesmal nicht mit Boxer-Motor, sondern mit einem V-Twin, dem seine italienischen Wurzeln auf den ersten Blick anzusehen sind. Denn es handelt sich um einen Zweizylinder mit 90 Grad Zylinderwinkel, längs zur Fahrtrichtung liegender Kurbelwelle und quer in den kühlenden Wind ausgestreckten Zylindern. Bisher sind das die Alleinstellungsmerkmale von Moto Guzzi, und die Ähnlichkeiten erstrecken sich hier weit über die konstruktiven Merkmale hinaus.

Luftgekühlter Guzzi-V-Twin mit circa 750 Kubik und rund 52 PS Inwieweit Changjiang die Technik und Innereien des offensichtlich von Moto Guzzi kopierten V-Twin-Layouts übernimmt, ist nicht bekannt. Bemerkenswerterweise handelt es sich hier nicht um eine Nachbildung der aktuellen 850er-Version von Moto Guzzi, sondern um einen Motor mit circa 750 Kubik. Bei 10:1 Verdichtung erreicht der angeblich rund 52 PS (38 kW) bei 6.300/min sowie maximal 60 Nm Drehmoment bei 4.900/min.

Bis 2020 lief bei Moto Guzzi der luftgekühlte V2 des Modells V7 mit 744 Kubik und 2 Ventilen pro Zylinder, und der hatte ebenfalls 52 PS bei 6.200 Touren sowie 60 Nm bei 4.900/min. Auch 5-Gang-Getriebe und Kardan zum Hinterrad entsprechen den klassischen Baumustern aus Mandello del Lario.

Fi Tech an der Motorabstimmung beteiligt Am Motorgehäuse sind Schriftzüge von Fi Tech zu erkennen, und diese Firma, spezialisiert auf Benzineinspritzungen samt Hardware und Software, war angeblich an Entwicklung und Abstimmung des 750ers für Changjiang beteiligt. Fi Tech gehört zum chinesischen Unternehmen Dongguan Transmission and Fuel Injection Technology Co., Ltd., mit Niederlassung und Technikern in Kalifornien. Vor diesem Hintergrund erscheint eine Anpassung an kalifornische und europäische Abgasgrenzwerte umso eher möglich. An das europäische Stufenführerscheinlimit (48 PS/35 kW) ebenso.

Einstellbares KYB-Fahrwerk plus Luftfederung Stahlrohr-Rahmen und zweiarmige Hinterradschwinge aus Aluminium scheinen nahezu identisch mit der Moto Guzzi V85 TT. Bei der Upside-down-Telegabel und dem hinteren Federbein an der V 750 Deffender handelt es sich um einstellbare Komponenten von Kayaba (KYB). Hinzu kommen weitere Federbeine und sogar Luftfederung am Seitenwagen. Das verspricht besonders viel Komfort, zumal im Gelände.

3 gleiche Enduro-Räder mit ABS-Bremsen am V 750 Deffender Alle 3 Enduro-Räder werden mit Scheibenbremsen von Brembo-Ableger J.Juan bestückt, das Vorderrad mit Vierkolbenzangen und Doppelscheibe. Zudem wird jedes Rad, also auch das am Seitenwagen, separat von einem ABS überwacht. Offenbar werden die Räder für das Deffender-Gespann in verschiedenen Design-Ausführungen stets schlauchlos eingespeicht und mit dem gleichen Format bereift: 120/70-19. Umso sinnvoller erscheint das mit Blick auf das praktischerweise am Gespann befestigte und mitgeführte Reserverad.

V 750 Deffender-Gespann mit moderner Ausstattung Großzügige 23,5 Liter Volumen nannte Changjiang für den Benzintank, das Gesamtgewicht jedoch noch nicht. Bemerkenswert umfangreich und modern ist die angekündigte Ausstattung des V 750 Deffender-Gespanns: Dreikanal-ABS, Schlupfregelung, Tempomat, 7-Zoll-Farbmonitor mit Bluetooth-Connectivity, Anschlüsse für USB und 12 Volt sowie eine Dashcam (Front-Kamera). Obendrein wird ab Werk ein praktisches Gepäck-Rack oben am Tank montiert und die Abgasanlage aus Edelstahl gefertigt.

Changjiang bereits mit Importeur samt Händlernetz in Europa Wann genau das neue Changjiang-Gespann V 750 Deffender in China in den Handel kommt und zu welchem Preis, ist bisher nicht bekannt. Export nach Europa erscheint jedenfalls mittelfristig möglich, da Changjiang mit dem französischen Importeur DIP bereits einen Vertriebspartner hat – inklusive Händlernetz in weiteren europäischen Ländern, auch in Deutschland. Solo-Modelle der China-Guzzi sind jedoch vorerst nicht zu erwarten, da Changjiang sich traditionell auf den Gespannbau fokussiert.

