Ducati Leser-Experience 2023 Teste 4 Wochen die Multistrada V4 Rally!

Mit etwas Glück wirst du eine/r von 6 MOTORRAD-Leserinnen und -Lesern, die am 21. April 2023 eine brandneue Ducati Multistrada V4 kostenlos von Ducati zur Verfügung gestellt bekommen – und zwar in der langstrecken- und offroadtauglichen Rally-Version.

Hier geht's zum Bewerbungsformular

200 Euro Spritgeld gibt’s noch dazu! Was musst du dafür tun? Einfach bis zum 26. März 2023 das Bewerbungsformular ausfüllen. Der Leser-Langzeittest startet direkt bei der Zentrale von Ducati Deutschland in Neuburg a. d. Donau in Bayern. Bevor’s losgeht, erhältst du eine fundierte Einführung in die Bedienung und topmoderne Technik der Multistrada V4 Rally. Die Rückgabe des Motorrads kann dann bis spätestens 17. Mai 2023 beim nächstgelegenen Ducati-Händler erfolgen.

Über die Ducati Multistrada V4 Rally

Im Ducati Spezial 2022 beschrieb Italien-Korrespondentin und MOTORRAD-Testerin Eva Breutel die Ducati V4 Multistrada Rally folgendermaßen: Die V4 Multistrada Rally ist die neueste Geländeversion der V4 Multi. Um die vollgetankt 260 Kilogramm wiegende Reiseenduro auch im Gelände besser beherrschbar zu machen, hat Ducati pfiffige Hilfsmittel an Bord: So senkt sich das Motorrad im Stand und bei langsamer Fahrt automatisch ab, eine neue Lift-up-Funktion bewegt die Ducati Multistrada V4 Rally zudem per Knopfdruck leichter vom Seitenständer in die Senkrechte. Das kommt nicht nur, aber eben auch im Gelände zupass, genau wie die deutlich längeren Federwege von 200 mm vorn und hinten.

Breitere Fußrasten mit ausgeprägterem Profil sollen das Fahren im Stehen einfacher machen, und natürlich gibt es einen speziellen Enduro-Fahrmodus: Er kappt die Leistung von 170 auf besser beherrschbare 115 PS, gleichzeitig schalten Traktions- und Wheeliekontrolle auf das niedrigste Niveau und das ABS auf Stufe 1, die laut Ducati speziell auf rutschigen Offroad-Untergrund ausgelegt ist.

Somit steht der ausgedehnten Tour durch die afrikanische Wildnis wenig entgegen. Aber natürlich weiß auch Ducati, dass viele MotorradfahrerInnen zwar gern von Afrika träumen, sich aber meist in gemäßigten Breiten bewegen und die Ducati Multistrada V4 Rally daher vor allem bei Langstreckentouren auf Asphalt zum Einsatz kommt – wie alle großen Reiseenduros. Dem trägt Ducati mit verschärftem Komfort Rechnung: Die Rally kommt nämlich mit der Vollausstattung der Multistrada S, auf der die Rally basiert. Dazu gehört ein semiaktives Fahrwerk, Abstandsradar, Totwinkel-Warner, Fahrmodi, volle LED-Beleuchtung, TFT-Display einschließlich Connectivity, adaptives Kurvenlicht, Kurven-ABS und, und, und.

Auf geringeren Spritverbrauch zielt die automatische Abschaltung der hinteren Zylinderreihe, die sich bei der Multistrada V4 bislang nur im Leerlauf aktivierte. Bei der Rally wird die Funktion auf die Fahrt im Schiebebetrieb erweitert – erstmals im Serienbau. Sobald Schub gefordert ist, wird aus dem temporären Reihentwin wieder ein V4, Fahrer oder Fahrerin merken davon laut Ducati nichts.

