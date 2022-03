Anzeige Ducati Leser-Experience 2022 Multistrada V4 S in der Toskana testen

Zwei volle Tage auf einer Multistrada V4 S die Schönheit der Toskana genießen – zu diesem einmaligen Erlebnis lädt Ducati fünf MOTORRAD-Leser/-Leserinnen ein ins Herzen Italiens. Dabei bekommen die von Ducati ausgewählten Bewerber und Bewerberinnen die Möglichkeit, vom 25. bis 26. Juni 2022 an der Ducati Riding Experience (DRE) teilzunehmen. Im Rahmen dieses Adventure-Fahrtrainings können sie die Multistrada V4 S zwei Tage lang unter Anleitung professioneller Instruktoren intensiv kennen lernen und nach Herzenslust bewegen. Ausgangspunkt ist das Castello di Nipozzano unweit von Florenz.

Hier geht's zum Bewerbungsformular

Die Ducati Leser-Experience 2022 findet im Rahmen der DRE Adventure Academy statt. Die Einladung dorthin umfasst drei Übernachtungen, zwei Fahrtage DRE-Kurs inklusive einer Test-Multistrada V4 S, zwei Mittagessen sowie ein Abendessen mit kulinarischen Highlights und regionalen Produkten aus der Toskana. Zum Rahmenprogramm gehört auch die Besichtigung der historischen Weinkeller im Schloss von Nipozzano.

Die Teilnehmer erhalten professionelle Fotos vom Event sowie ein Kurszertifikat. Hinzu kommt noch eine An- und Abreisepauschale von 200 Euro. An- und Abreise erfolgen selbstständig. Für alle Teilnehmer ist es obligatorisch, die richtige Motorradschutzkleidung zu tragen: Helm, Jacke und Hose mit Schutz an Schultern, Ellbogen und Knien, Rückenprotektor, Handschuhe und Stiefel. Die Kleidung kann nach Rücksprache auch vor Ort ausgeliehen werden. Wer dabei sein will: einfach das Formular ausfüllen und bewerben.