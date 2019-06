2018 brachte BMW mit der F 850 GS eine neue Reiseenduro aus dem Mittelklasse-Segment auf den Markt. Knapp ein Jahr später hat sich Zubehörspezialist Hornig das Bike geschnappt und an einigen Stellen aufgewertet. Hornig spendiert der F 850 GS eine mattblaue Lackierung. Neu mit dabei ist zudem ein leicht getöntes Windschild, eine Spiegelverbreiterung und eine Navi-Halterung. Das Display wurde zudem mit einer speziellen Schutzfolie überzogen, die vor allem bei Offroadfahrten Schmutz fernhalten soll.

Umgebaute Sitzbank und Lenkererhöhung

Auch die Sitzbank wurde umgebaut, wodurch die Sitzposition entspannter geworden sein soll. Für zusätzlichen Fahrkomfort soll die Lenkererhöhung um 25 mm sorgen. Zudem wurde der Lenker dank einer neuen Lenkkopfverschlussklappe inklusive Emblem auch optisch aufgewertet. Auf dem Tank hat Hornig einen 25 Liter fassenden Tankrucksack platziert. Die weiteren Anpassungen dürften sich vor allem im Offroad-Gelände auszeichnen. Für einen besseren Schutz bei Stürzen sollen Gabelsturzpads, Motorsturzbügel und Verkleidungsschutzbügel sorgen. Ein neuer Kotflügel dient als Spritzschutz. Zudem wurden die Schalt- und Bremshebel vergrößert. Dank einer Seitenständervergrößerung soll die GS auch auf unebenem Untergrund sicher stehen.

Foto: Hornig Hornig spendiert der BMW F 850 GS jede Menge neue Bauteile aus dem eigenen Sortiment.

Last but not least spendiert Hornig der BMW F 850 GS eine neue Auspuffanlage von Remus. Alle verbauten Teile befinden sich übrigens im Sortiment von Hornig. Wer seine GS auf ähnliche Art und Weise umbauen möchte, findet die entsprechenden Bauteile im Hornig-Webshop.