Comeback der beliebten Enduro: Neue Kawasaki KLE 500 für 2026 angekündigt

Bereits zur EICMA 2024 hatte Kawasaki eine geheimnisvolle Kiste hingestellt, ohne Kommentar, aus der immerhin ein 21-Zoll-Vorderrad herausragte. Zudem zu erkennen waren zwei Krümmer – an einem Reihenzweizylinder-Motor. Am 30. September 2025 folgte ein Teaser-Video zur neuen Kawasaki KLE, dazu die Ansage "coming soon". Das Comeback der beliebten Mittelklasse-Enduro KLE 500 steht wohl bald bevor.

Comeback der beliebten Kawasaki KLE 500 Die Älteren werden sich erinnern: Kawasaki KLE 500, die Zweizylinder-Enduro mit bis zu 50 PS, von 1991 bis 2007 angeboten und nachgefragt. Solche Modelle sind aktuell wieder im Trend, in der A2-Klasse bis 48 PS. Fast jeder Hersteller hat etwas Entsprechendes im Sortiment – oder in der Pipeline für 2026. So auch Kawasaki.

Reihenzweizylinder-Motor mit 451 Kubik und 45 PS Wie bei der alten kommt auch bei der neuen Kawasaki KLE 500 ein Reihenzweizylinder-Motor zum Einsatz. Naheliegend ist der Twin, der die aktuellen 500er-Modelle von Kawasaki antreibt. Mit 451 Kubik, 45 PS (33 kW) und 43 Nm. Damit würde auch die neue Enduro gut in die europäische A2-Klasse (bis 48 PS) passen.

Leichte A2-Enduro mit 21-Zoll-Vorderrad Zudem zu erkennen – sowohl auf den Fotos von der EICMA 2024 als auch im neuen Teaser-Video – ist das Vorderrad der neuen Kawasaki KLE 500 in der Enduro-Größe 21 Zoll mitsamt adäquater Bereifung im Format 90/90-21. Dazu passen würde ein 18-Zoll-Hinterrad, bereift in 140/70 oder 140/80. Im Lenkkopf der neuen KLE steckt eine Upside-down-Telegabel, anscheinend mit geländetauglich langem Federweg. Ebenso serienreif und für diese Motorrad-Kategorie ausreichend erscheint die einzelne Scheibenbremse vorn.

Deutlich unter 200 Kilo Schwerer als circa 180 Kilogramm – fahrbereit mit gefülltem Benzintank – dürfte die neue Kawasaki KLE 500 nicht werden. Jedenfalls wird sie unter der 200-Kilo-Marke bleiben – das aus den 1990er-Jahren stammende Vorgänger-Modell lag mit 205 Kilo (vollgetankt) knapp darüber.