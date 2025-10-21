Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Alle MRD+ Artikel
Top Werkstätten
MotorräderMenü aufklappen
BekleidungMenü aufklappen
ZubehörMenü aufklappen
Technik
ReisenMenü aufklappen
RatgeberMenü aufklappen
Sport & SzeneMenü aufklappen
Club
Markt
Zur Startseite
Motorräder
Enduro

Neue Kawasaki KLE kommt am 24. Oktober: 500er-Enduro für die A2-Klasse?

Kawasaki KLE 500 neu für 2026 und A2?
Die neue KLE kommt am 24. Oktober

Mit einem weiteren Teaser-Video hat Kawasaki das Comeback der beliebten KLE 500 angekündigt – für Freitag, den 24. Oktober 2025. Zu erwarten ist die neue Mittelklasse-Enduro für 2026, mit 45 PS starkem Reihenzweizylinder-Motor, passend zur Klasse A2.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 21.10.2025
Als Favorit speichern
Kawasaki KLE 2026 Teaser
Kawasaki KLE 2026 Teaser
Neue Kawasaki KLE für 2026 Teaser (09/2025)
10Bilder
Neue Kawasaki KLE für 2026 Teaser (09/2025)

Bereits zur EICMA 2024 hatte Kawasaki eine geheimnisvolle Kiste hingestellt, ohne Kommentar, aus der immerhin ein 21-Zoll-Vorderrad herausragte. Zudem zu erkennen waren zwei Krümmer – an einem Reihenzweizylinder-Motor. Am 30. September 2025 veröffentlichte Kawasaki ein erstes, kurzes Teaser-Video zur neuen KLE, dazu die Ansage "coming soon". Und am 20. Oktober folgte ein zweites, längeres Teaser-Video mit dem genauen Datum für die Enthüllung: Freitag, 24. Oktober 2025.

Comeback der beliebten Kawasaki KLE 500

Die Älteren werden sich erinnern: Kawasaki KLE 500 , die Zweizylinder-Enduro mit bis zu 50 PS, von 1991 bis 2007 angeboten und nachgefragt. Solche Mittelklasse-Modelle sind aktuell wieder im Trend, fast jeder Hersteller hat etwas Entsprechendes im Sortiment – oder in der Pipeline für 2026. So auch Kawasaki.

Reihenzweizylinder-Motor mit 451 Kubik und 45 PS

Wie bei der alten kommt auch bei der neuen Kawasaki KLE 500 ein Reihenzweizylinder-Motor zum Einsatz. Naheliegend ist der Twin, der die aktuellen 500er-Modelle von Kawasaki antreibt. Mit 451 Kubik, 45 PS (33 kW) und 43 Nm. Damit würde auch die neue Enduro gut in die europäische A2-Klasse (bis 48 PS) passen.

Leichte A2-Enduro mit 21-Zoll-Vorderrad

Zudem zu erkennen – sowohl auf den Fotos von der EICMA 2024 als auch in den Teaser-Videos – ist das Vorderrad der neuen Kawasaki KLE 500 mitsamt adäquater Enduro-Bereifung im Format 90/90-21. Dazu passen würde ein 18-Zoll-Hinterrad, bereift in 140/70 oder 140/80. Doch ein moderates 17-Zoll-Hinterrad erscheint ebenso möglich. Im Lenkkopf der neuen KLE steckt eine Upside-down-Telegabel, anscheinend mit geländetauglich langem Federweg. Für diese Motorrad-Kategorie ausreichend erscheint die einzelne Scheibenbremse vorn.

Deutlich unter 200 Kilo

Schwerer als circa 180 Kilogramm – fahrbereit mit gefülltem Benzintank – dürfte die neue Kawasaki KLE 500 nicht werden. Jedenfalls wird sie unter der 200-Kilo-Marke bleiben. Das aus den 1990er-Jahren stammende Vorgänger-Modell lag mit 205 Kilo (vollgetankt) knapp darüber.

Neue Kawasaki KLE 500 für 2026 – Preis?

Spätestens im Frühjahr 2026 wird die neue Kawasaki KLE (500) in den Handel kommen. Ausgehend vom aktuellen Preisgefüge der 500er-Modelle sowie ähnlicher A2-Enduros werden dann wohl um 7.000 Euro auf dem Preisschild stehen.

Mehr zum Thema Motorrad-Neuheiten im Überblick