Kove ADV 800 X Zweizylinder-Reiseenduro aus China

Die Zeiten sind vorbei, in denen auf europäischen Messen billig wirkende China-Bikes mit kleinem Hubraum versuchen, große europäische, japanische und amerikanische Modelle zu kopieren. Das zeigen Marken wie Benda, CF Moto, QJ Motor und Voge. Und neuerdings auch Kove, die sich auf der EICMA 2022 erstmals dem europäischen Publikum präsentierten.

Anders als bei vielen anderen großen chinesischen Marken, bei denen riesige Konzerne mit teilweise unüberschaubaren Strukturen dahinterstecken, fährt Kove eine eigene Strategie. Der CEO Zhang Xue tritt prominent in Erscheinung, gibt der Marke von Beginn an ein Gesicht, eine persönliche Note. Er ist zudem nicht nur Geschäftsführer, sondern Gründer der Marke. Mit 15 Jahren lernte er Motorradmechaniker, mit 19 Jahren begann er, nationale Motocrossrennen zu fahren. Auf der EICMA 2022 ließ er sich von uns interviewen, siehe Video oben.

Kove ADV 800 X mit 100 PS

Das größte – und europäischste Modell – heißt Kove ADV 800 X. ADV für Adventure, X wie Cross – da findet sich alles im Namen, was auf ein reisetaugliches Bike mit Geländeambitionen hindeutet. Eine Reiseenduro also. Der flüssigkeitsgekühlte 799er-Reihenzweizylinder ist laut Kove eine Eigenentwicklung und leistet 100 PS bei 9.000/min, wobei das maximale Drehmoment von 80 Nm bei 7.500/min anliegt. Die Höchstgeschwindigkeit gibt Kove mit 218 km/h an. Der Kraftstofftank der ADV 800 X fasst 22 Liter, und die Reichweite wird mit 400 Kilometer angegeben. Das würde einen Verbrauch von rund 5,5 Liter auf 100 Kilometer bedeuten.

21-Zoll-Vorderrad, 830 mm Sitzhöhe

An Federweg bietet die Kove ADV 800 X großzügige 240 Millimeter vorne und 210 Millimeter hinten. Vorne steht sie auf 21 Zoll, hinten ist ein 18-Zoll-Rad verbaut. Für die Bodenfreiheit gibt Kove 275 Millimeter an, für die Sitzhöhe 830 Millimeter.

183 kg Gewicht fahrfertig

Das Leergewicht der Kove ADV 800 X beziffert der Hersteller mit 183 Kilogramm. Leergewicht meint: fahrfertig, mit allen Flüssigkeiten und gefülltem Tank. Das wäre wirklich sehr leicht. Kove führt ins Feld, für die ADV 800 X größtenteils auf Leichtmetall-Komponenten zu setzen. Trotzdem würden wir gerne ein Serienfahrzeug selbst wiegen. Und natürlich komplett testen.

Zum Preis äußerte sich Kove noch nicht. Aber zur Verfügbarkeit: "Bereits Ende 2022 soll die Kove ADV 800 X auf den Markt kommen", so die Information des Herstellers. Das ist ambitioniert. Wie auch die Pläne, 2023 mit einer 450er-Enduro an der Rallye Dakar teilzunehmen. Und mit einem 300er-Supersportler in der WSBK zu starten – aber dazu mehr in einem separaten Artikel.

Fazit

Die Kove ADV 800 X hinterlässt Eindruck – 100 PS bei 180 Kilogramm Gewicht. Leider ist noch unklar, auf welchen Markt genau sie schon Ende 2022 kommen soll. Und über die Preisgestaltung ist auch noch nichts bekannt. Klar ist aber jetzt schon, dass Kove gekommen ist, um zu bleiben. Und zudem ambitionierte Pläne im Motorradsport verfolgt.