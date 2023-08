In diesem Artikel: Kove ADV 800 X mit rund 100 PS

21-Zoll-Vorderrad, 830 mm Sitzhöhe

183 kg Gewicht fahrfertig

Neue Infos im August 2023 geleakt

Preis für China umgerechnet circa 5.750 Euro

Kove kommt nach Europa

Fazit

Die Zeiten sind vorbei, in denen auf europäischen Messen billig wirkende China-Bikes mit kleinen Hubräumen versuchten, große europäische, japanische oder amerikanische Modelle zu kopieren. Das zeigen Marken wie Benda, CFMoto, QJMotor und Voge. Und neuerdings auch Kove. Diese Marke präsentierte sich erstmals auf der EICMA 2022 dem europäischen Publikum.

Anders als bei vielen anderen großen chinesischen Marken, bei denen riesige Konzerne mit teilweise unüberschaubaren Strukturen dahinterstecken, fährt Kove eine eigene Strategie. CEO Zhang Xue tritt prominent in Erscheinung, gibt der Marke von Beginn an ein Gesicht, eine persönliche Note. Er ist zudem nicht nur Geschäftsführer, sondern Gründer der Marke. Mit 15 Jahren lernte er Motorradmechaniker, mit 19 Jahren begann er, nationale Motocross-Rennen zu fahren. Auf der EICMA 2022 ließ er sich von uns interviewen, siehe Video oben.

Kove ADV 800 X mit rund 100 PS Das größte – und europäischste Modell – heißt Kove ADV 800 X. ADV für Adventure, X wie Cross – da findet sich alles im Namen, was auf ein reisetaugliches Bike mit Geländeambitionen hindeutet. Eine Reiseenduro also. Die Höchstgeschwindigkeit gibt Kove mit 210 km/h an. Der Kraftstofftank der ADV 800 X fasst 22 Liter, und die Reichweite wird mit 400 Kilometer angegeben. Das würde einen Verbrauch von rund 5,5 Liter auf 100 Kilometer bedeuten. Der flüssigkeitsgekühlte 799er-Reihenzweizylinder ist laut Kove eine Eigenentwicklung und leistet 97 PS bei 9.000/min, wobei das maximale Drehmoment von 80 Nm bei 7.500/min anliegt. Optisch erinnert das Triebwerk an den 800er-Twin von KTM, den auch CFMoto verwendet.

21-Zoll-Vorderrad, 830 mm Sitzhöhe An Federweg bietet die Kove ADV 800 X großzügige 240 Millimeter vorn und 210 Millimeter hinten. Die schlauchlosen Kreuzspeichenräder haben die Formate 21 Zoll vorn und 18 Zoll hinten, sind also ebenfalls "echt Enduro". Für die Bodenfreiheit gibt Kove 275 Millimeter an, für die Sitzhöhe 830 Millimeter.

183 kg Gewicht fahrfertig Das Leergewicht der Kove ADV 800 X beziffert der Hersteller mit 183 Kilogramm. Leergewicht meint: fahrfertig, mit allen Flüssigkeiten und gefülltem Tank. Das wäre wirklich sehr leicht. Kove führt ins Feld, für die ADV 800 X größtenteils auf Leichtmetall-Komponenten zu setzen. Trotzdem würden wir gerne ein Serienfahrzeug selbst wiegen. Und natürlich komplett testen.

Neue Infos im August 2023 geleakt Im August 2023 wurde durch Unterlagen bei der chinesischen Zulassungs-Behörde bekannt, dass die Kove ADV 800 X mit Seitenkoffern rund 15 Kilo mehr wiegt, also insgesamt 198 Kilogramm, und das zulässige Gesamtgewicht bei 350 Kilo liegt.

An Ausstattung bringt die Kove ADV 800 X unter anderem ein ABS und eine Traktionskontrolle mit, ein großes TFT-Cockpit mit Blutetooth-Konnektivität und Navigationsausgabe vom Handy aufs Display sowie eine Reifendruckkontrolle.

Preis für China umgerechnet circa 5.750 Euro Der chinesische Preis für die Standard-Version der Kove ADV 800 X wird mit 45.800 Yuan kommuniziert, was umgerechnet rund 5.750 Euro entspricht. Für die Reise-Variante, die mit erweiterter Ausstattung kommt, wie beispielsweise mit Seitenkoffern, sollen es 49.800 Yuan, respektive ca. 6.260 Euro sein. Klar, für Deutschland oder Europa lässt sich das nicht einfach durch eine Wechselkursumrechnung ableiten. Aber wir bekommen ein Gefühl dafür, dass die leichte Reiseenduro in Europa höchstwahrscheinlich unter der 7.500-Euro-Marke bleiben möchte. Wann das jedoch sein wird, ist noch unbekannt.

Kove kommt nach Europa "Bereits Ende 2022 soll die Kove ADV 800 X auf den Markt kommen", so die ambitionierte Aussage des Herstellers auf der EICMA 2022. Wie auch die Pläne, 2023 mit einem 300er-Supersportler in der WSBK zu starten. Im Januar 2023 absolvierte das Kove-Werksteam bereits respektabel die Rallye Dakar mit 450er-Enduros. Klar ist: Hier wird nicht nur heiße Luft vermeldet. Die Kove ADV 800 X kommt – auch nach Europa. In Italien baut Kove bereits ein Händlernetz auf.

