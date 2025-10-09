Neue Reiseenduro mit 111 PS starkem Dreizylinder: CFMoto 1000 MT-X

Im Frühjahr 2025 erfolgte die Markteinführung der CFMoto 800 MT-X mit 95 PS (EU: 91 PS) starkem Reihenzweizylinder-Motor, und dem Vernehmen nach legt CFMoto 2026 da noch eine Schippe beziehungsweise noch einen Zylinder drauf.

CFMoto 1000 MT-X mit 3 Zylindern und 111 PS Seit Anfang Oktober 2025 kursiert die CFMoto 1000 MT-X in China als Gerücht, zudem scheinen über den spanischen CFMoto-Importeur Jets Marivent bereits wesentliche Eckdaten durchgesickert zu sein. Demnach hat die neue, große Reiseenduro von CFMoto einen Reihendreizylinder-Motor mit rund 1.000 Kubik, der bis zu 111 PS (81,6 kW) bei 8.500/min leisten soll.

1000er-Triple mit starkem Durchzug Als maximales Drehmoment der CFMoto 1000 MT-X sind durchzugstarke 105 Nm bei 6.250/min im Gespräch. Und dazu moderne Standards wie Quickshifter und einstellbare Schlupfregelung. Modelle mit Reihendreizylinder gibt es von CFMoto bereits, allerdings bisher nur die 675er mit um 90 PS – und nicht als Enduro.

Enduro-Fahrwerk wie bei der CFMoto 800 MT-X Design und Fahrwerk der neuen CFMoto 1000 MT-X sind angeblich nah an der bekannten CFMoto 800 MT-X ausgerichtet. Somit wird wohl auch die 1000er-Reiseenduro von CFMoto eine echte, also geländetaugliche Enduro. Mit Federwegen über 200 Millimeter samt Einstellmöglichkeiten, entsprechend sportlicher Sitzhöhe sowie 21-Zoll-Vorderrad und 18-Zoll-Hinterrad.

Offroad-tauglich mit circa 235 Kilo fahrbereit Anhaltspunkt für das zu erwartende Gewicht der CFMoto 1000 MT-X sind die 220 Kilogramm Werksangabe zur CFMoto 800 MT-X (mit gefülltem 22,5-Liter-Benzintank). Mit Dreizylinder-Motor dürfte die 1000er zwar schwerer werden, aber ebenfalls deutlich unter der 250-Kilo-Marke bleiben. Als Trockengewicht der CFMoto 1000 MT-X, also ohne Sprit im großen Tank, kursieren 215 Kilogramm. Damit ergeben sich geschätzt circa 235 Kilo fahrbereit.

Moderne und umfangreiche Ausstattung Als gehobene Grundausstattung der CFMoto 1000 MT-X erwarten chinesische Insider neben LED-Leuchten und schräglagensensiblen Assistenzsystemen (ABS und TCS) von Bosch auch Bremsen-Komponenten von Brembo, ein großes Farb-Display mit Connectivity sowie Griffheizung und sogar Sitzheizung.