Rieju Aventura Legend 500 für 2023 Enduro mit 1.000 Kilometer Reichweite

Bereits im Jahr 1934 fusionierten die beiden Spanier Luis Riera Carré und Jaime Juanola Farres ihre Namen zu einer gemeinsamen Marke: Rieju. Sie fingen mit Fahrradzubehör an, wurden jedoch vom Zweiten Weltkrieg unterbrochen. Als Fahrzeughersteller gegründet wurde Rieju dann im Jahr 1942, notariell bestätigt von einem Notar namens Dali – Salvador Dalis Vater.

80 Jahre Rieju-Motorräder

80 Jahre später gibt es das spanische Motorradwerk in Figueres bei Girona immer noch. Dieses Jubiläum feierte Rieju im Jahr 2022, auch mit einem stolzen Auftritt auf der EICMA in Mailand im November 2022.

Rieju Aventura 500 Legend für 2023

Als neues Topmodell von Rieju wurde auf der EICMA 2022 die Aventura 500 Legend vorgestellt. Eine Enduro, die im Laufe des Jahres 2023 in den europäischen Handel kommen soll, auch in Deutschland.

Erste 500er und erstes Zweizylinder-Modell von Rieju

Die Aventura 500 Legend ist zugleich die erste 500er und das erste Modell mit mehr als einem Zylinder von Rieju. Bisher hatten alle Rieju-Motorräder Einzylinder-Motoren, Zweitakter und Viertakter von 50 bis 300 Kubik.

Reihenzweizylinder nach Honda-Vorbild

Anscheinend handelt es sich beim Antrieb der Rieju Aventura 500 Legend um einen Reihenzweizylinder nach Honda-Vorbild, der weitgehend der modernen Konstruktion der aktuellen CB 500-Modelle entspricht. Also mit 2 obenliegenden Nockenwellen, 4 Ventilen pro Zylinder, Wasserkühlung, elektronischer Benzineinspritzung und Sechsganggetriebe. Er wird von Loncin in China nachgefertigt, unter anderem auch für ähnliche Modelle wie die 500 DSX der Loncin-Eigenmarke Voge.

14 Kubik mehr als bei Honda

Kleiner Unterschied: Während Honda für Bohrung und Hub 67 x 66,8 Millimeter und für den Hubraum 471 Kubik nennt, stehen in den Daten zur Rieju Aventura 500 Legend 67 x 68,8 Millimeter, demnach 2 Millimeter längerer Hub. Damit ergeben sich 485 Kubik, also 14 Kubik mehr als bei Honda. So oder so dürfte die Aventura mit rund 48 PS Spitzenleistung kommen, passend zur europäischen Stufenführerscheinkategorie A2. Komplette Daten zum Motor und dessen Abstimmung hat Rieju noch nicht genannt.

Rieju Aventura 500 Legend als echte Enduro

Mehr Informationen liegen zum Fahrwerk der Rieju Aventura 500 Legend vor. Aventura ist spanisch für das englische Adventure und das deutsche Abenteuer. Und in diesem Fall keine Marketing-Worthülse: Die Rieju ist eine echte Enduro. Mit Drahtspeichenrädern, bereift in den Offroad-Formaten 90/90-21 vorn und 150/70-18 hinten. Vorderradaufhängung am Stahlrohrrahmen ist eine Upside-down-Telegabel mitsamt Lenkungsdämpfer, Hinterradaufhängung eine Aluminium-Zweiarmschwinge mit Zentralfederbein. Die Federwege sehen geländetauglich lang aus, trotzdem wird die Sitzhöhe von Rieju mit moderaten 820 Millimetern angekündigt. Gebremst wird vorn mit zwei 298er-Scheiben, hinten mit einer 240er-Scheibe, allesamt ABS-geregelt.

Rieju Aventura 500 Legend mit 2 Benzintanks

190 Kilogramm soll die Rieju Aventura 500 Legend wiegen. Allerdings trocken, also ohne Sprit. Und genau an dieser Stelle hat Rieju eine Besonderheit zu bieten: Die Aventura 500 Legend hat zwei Benzintanks. Einen mit 20 Litern Volumen vorn und zusätzlich einen mit 19 Litern Volumen am Heck. In Summe ergeben sich somit 39 Liter Tankvolumen sowie bis zu 1.000 Kilometer Reichweite, ausgehend von circa 4 Liter Spritverbrauch pro 100 Kilometer wie vom 500er-Honda-Motor bekannt. Das ist wirklich Adventure-würdig, sogar herausragend, und allgemein für Motorradverhältnisse sensationell.

Ausstattung und Preis noch unklar

Darüber hinaus gibt es bislang keine detaillierten Informationen zur Rieju Aventura 500 Legend. Zum Cockpit gibt es lediglich die Ansage, dass eine Reifenluftdruckanzeige integriert sein werde. Sogar Frontkameras (Dashcams) sind im Gespräch. Beim Frontscheinwerfer ist indes nicht LED vermerkt, wie inzwischen allgemein üblich, sondern Halogen, also Glühlampe. Doch das könnte sich bis zur finalen Serienversion und deren Markteinführung noch ändern. Geplant ist die im Laufe des Jahres 2023. Zum Preis hat Rieju noch keine Angaben gemacht.

Fazit

Eine Überraschung vom spanischen Motorradhersteller Rieju, und das gleich in mehrfacher Hinsicht. Zu seinem 80-jährigen Motorradjubiläum präsentierte Rieju auf der EICMA 2022 die Aventura 500 Legend mit Reihenzweizylindermotor. Diese Enduro ist die erste Rieju in dieser Hubraumklasse – und die erste Rieju mit mehr als einem Zylinder. Zudem hat die Aventura 500 Legend zwei Benzintanks mit insgesamt 39 Litern Volumen – und damit bis zu 1.000 Kilometer Reichweite.