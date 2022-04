Royal Enfield Himalayan 450 Größerer, wassergekühlter Einzylinder mit 45 PS

Royal Enfield Himalayan 450 steht in den Startlöchern. Sie wird wohl 2023 mit einem größeren und wassergekühlten Einzylinder mit 45 PS auf den Markt rollen.

Gerüchte um eine neue Royal Enfield Himalayan, die angeblich mit dem 648er-Twin der Royal Enfield Interceptor und Royal Enfield Continental an den Start gehen soll, kursierten eine Zeit lang. Geschürt wurden sie Anfang 2019 durch entsprechende Aussagen von Royal Enfield-CEO Siddhartha Lal. Indische Medien berichteten im Oktober 2021, mit Bezug auf Insider-Informationen, von einem Marktstart im vierten Quartal 2024. Leider wurden diese Gerüchte von Royal Enfield im November 2021 entkräftet. Auf die Frage, ob eine 650er-Himalayan entwickelt wird, folgte ein klares "Nein".

Himalayan 450 wassergekühlt mit 45 PS

Stattdessen gilt mittlerweile als sicher, dass demnächst eine Royal Enfield Himalayan 450 mit wassergekühltem Einzylinder auf den Markt rollen wird. Der bisher luftgekühlte 411 cm³-Einzylinder, soll dafür auf 450 Kubik aufgebohrt werden und mit 45 PS fast doppelt so viel Leistung generieren (bisher: 25 PS). Vorne sollen lange Federwege und das 21-Zoll-Rad für Geländegängigkeit sorgen. Stärker, größer und mehr Enduro – in diese Richtung wird’s also für die Royal Enfield Himalayan 450 gehen.

Und moderner wird sie auch: Der Auspuff wird kompakter und kommt mit schwarzem Hitzeschild, blinken wird die neue Royal Enfield Himalayan 450 außerdem per LED. Hört sich nach einem winzigen Detail an – und das ist es auch – aber die neue Himalayan wäre damit die erste Enfield, die auf LED-Technik zurückgreift.

Traum von einer Himalayan 650

Wir sind trotzdem noch nicht bereit, den Traum von einer Royal Enfield Himalayan 650 aufzugeben. Vielleicht müssen wir einfach noch länger warten. Erst einmal wird mit dem 650er eine neue Enfield entwickelt, die dem auf der EICMA 2021 vorgestellten Konzept folgt (siehe auch Video oben unter dem 1. Absatz "Die Royal Enfield-Neuheiten der EICMA 2021").

Fazit

Die Royal Enfield Himalayan gilt als Land Rover Defender unter den Enduros. Man kommt überall damit hin, aber eben langsam. Mit dem 45 PS leistenden Einzylinder wird die Royal Enfield Himalayan 450 bestimmt einen noch größeren Kundenkreis ansprechen – zumindest in Europa.