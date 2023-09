In diesem Artikel:

Ebenfalls geleakt wurden die Maße und das Gewicht: Die neue Royal Enfield Himalayan 452 misst 2.245 mm in der Länge, ist 1.316 mm hoch und 852 mm breit. Je nach Windshield wächst die Höhe auf 1.415 mm an und je nach Handschutz wird sie bis zu 900 mm breit. Der Radstand beträgt 1.510 mm, das zulässige Gesamtgewicht beträgt 394 Kilo, wie viel allein die Maschine fahrbereit oder trocken auf die Waage bringt, ist derzeit nicht bekannt.

Royal Enfield Himalayan 452 mit 21 Zoll und 17 Zoll

Die Royal Enfield Himalayan 450 wurde bereits 2022 als Erlkönig und Prototyp gesichtet. Auffällig sind die enorm langen Federwege der USD-Gabel und des direkt angelenkten Federbeins mit progressiver Feder, die jeweils über 200 Millimeter betragen dürften. In der Gabel dreht sich ein 21-Zoll-Rad, in der Stahlschwinge in Gullwing-Bauweise kommt wohl ein 17-Zoll-Rad zum Einsatz. Die Drahtspeichenräder mit geraden Speichen weisen auf den Einsatz von Schläuchen hin. Ebenfalls zur Ausstattung gehören Zweikanal-ABS, 6-Gang-Getriebe, ein Motorschutz sowie Befestigungsmöglichkeiten für Gepäck.