Royal Enfield Himalayan 650 Neues Modell mit größerem Motor?

Auf diversen Internetseiten kursieren aktuell Gerüchte um eine neue Royal Enfield Himalayan, die angeblich mit dem 648er-Twin der beiden zuletzt vorgestellten Royal Enfield Interceptor und Royal Enfield Continental an den Start gehen soll. Geschürt wurden die Gerüchte auch schon Anfang 2019 durch entsprechende Aussagen von Royal Enfield-CEO Siddhartha Lal.

Premiere auf der EICMA 2021?

Denkbar wäre eine Premiere der zweizylindrigen Enduro auf der EICMA 2021 in Mailand, an der Royal Enfield seine Teilnahme bereits bestätigt hat. Ein Marktstart in Europa könnte entsprechend in naher Zukunft folgen. Auch bei anderen Modellen verfolgte Royal Enfield eine ähnliche Strategie. Weitere Details gibt es momentan leider noch nicht. Dafür aber noch Spekulationen über einen neuen Namen für die Zweizylinder-Enduro. Schon vor geraumer Zeit haben sich die Inder die Modellnamen Sherpa und Hunter patentrechtlich schützen lassen.

Royal Enfield Übernimmt die neue Himalayan den Motor aus der Royal Enfield Continental?

Sollte der Motor eins zu eins aus den beiden bereits bekannten Bikes übernommen werden, wird der Antrieb 48 PS bei 7.250/min und 52 Nm bei 5.250/min leisten. Die Interceptor und die Continental sind zudem mit einem 6-Gang-Getriebe ausgestattet. Zum Vergleich: der 411-cm³-Einzylinder-Motor der "normalen" Himalayan leistet 25 PS bei 6.500/min und 32 Nm bei 4.500/min. Der größere Motor mit mehr Power könnte bei Himalayan-Fans auf offene Ohren stoßen.

Fazit

Die Royal Enfield Himalayan gilt quasi als alter Land Rover Defender unter den Enduros. Man kommt überall damit hin, aber eben langsam. Mit dem Zweizylinder aus den Straßenmodellen würde die indische Enduro bestimmt einen noch größeren Kundenkreis ansprechen.