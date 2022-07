Anzeige Triumph Leser-Experience 2022 Leser testen 2 Tage Tiger 1200 im Taunus

Wer als Normalsterblicher eine Probefahrt mit einem neuen Motorradmodell anfragt, darf sich glücklich schätzen, wenn er das Objekt seines Interesses für mehr als nur ein bis zwei Stunden ausfassen darf. Angesichts dessen war es kein Wunder, dass über 1.600 Bewerbungen auf die Triumph-Offerte eingingen, die neue Triumph Tiger 1200 GT und die Rally (mit längeren Federwegen, Speichenrädern und 21-Zoll-Vorderrad) an zwei Tagen auf zwei geführten Touren von jeweils über 200 Kilometern Länge im direkten Vergleich ausgiebig zu testen.

Zur Verfügung standen die Ausstattungsvarianten Pro und Explorer (30- statt 20-Liter-Tank, Totwinkelassistent, heizbare Sitze und Motorschutzbügel). Die etwas weniger opulent ausgestattete Basis-GT stand hingegen nicht zur Verfügung.

8 MOTORRAD-Leser und 3 -Leserinnen testeten

Das Losglück war acht Männern und drei Frauen hold, die sich pünktlich an einem heißen Freitag Anfang Juli am Sitz des Importeurs in Rosbach vor der Höhe im Taunus einfanden. Elf Gewinner, ein Berichterstatter und insgesamt vier Tourguides beziehungsweise Tailrider erforderten unterm Strich 16 Motorräder, die zum Empfang in Formation im Hof postiert waren und auf die Teilnehmer mächtig Eindruck machten.

Triumph Nach einer kurzen Vorstellungsrunde und einer Präsentation samt Einweisung in die Geheimnisse der Reiseenduro ging es in zwei Gruppen auf die erste Tour in Richtung Westen.

Nach einer kurzen Vorstellungsrunde und einer Präsentation samt Einweisung in die Geheimnisse der Reiseenduro ging es dann zeitversetzt in zwei Gruppen auf die erste Tour in Richtung Westen. Die Gruppe, die der Autor begleiten durfte, wurde angeführt von Triumph-Urgestein und Pressesprecher Uli Bonsels, im Triumph-Cup für seine eiserne Gashand bekannt. Hier jedoch führte er souverän und gelassen, wohl wissend, dass er – als einziger der Strecke kundig – zu keiner Zeit um seine Pole Position fürchten musste. Regelmäßige Pausen gaben die Möglichkeit zum Biketausch. Der ein oder andere bekennende BMW- oder KTM-Fan stellte dabei anerkennend fest, dass auch der Beitrag der Briten zum Thema Reiseenduro durchaus überzeugen kann. Und so endete der erste Tag bei zwanglosem Zusammensein, heißer Grillage, kalten Getränken auch mit interessanten Gesprächen jenseits aller Motorrad-Fachsimpelei inmitten der abkühlenden Bikes.

Überall waren zufriedene Gesichter zu sehen, denn so ein Erlebnis gibt es wirklich nicht alle Tage. Kritik am Bike war allenfalls marginaler Natur. Dem einen oder anderen setzte die mit Gussrädern und kürzeren Federwegen (je 200 statt 220 mm) ausgestattete GT ein wenig zu früh mit den Fußrasten auf, und der weiche Druckpunkt der Kupplung war ebenfalls nicht jedermanns Sache.

Am zweiten Tag ging es bei deutlich angenehmeren Temperaturen sowie geringerer Verkehrsdichte in Richtung Osten und Norden weiter. Des Autors Truppe hatte sich gut aufeinander eingespielt und folgte einer Perlenschnur gleich dem vorausfahrenden Tourguide. Getauscht wurde kaum noch, denn jeder hatte seinen Favoriten gefunden. Auch bemerkenswert: Es gab während der beiden Fahrtage keine einzige Situation oder Aktion, die man als grenzwertig hätte bezeichnen müssen. Unter dem Strich also für alle Teilnehmer eine gelungene Veranstaltung.