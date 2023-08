In diesem Artikel: Neu entwickelter Viertakt-Einzylinder-Motor von Triumph

Auffällige Ähnlichkeiten mit KTM 250 SX-F

Neu entwickelter Aluminium-Rahmen von Triumph

Hybrid-Konstruktion für die Motocross-Triumph

Desalle und Tedesco als MX-Testfahrer verpflichtet

Triumph ab 2024 in der Motocross-Weltmeisterschaft

Triumph-CEO Nick Bloor im Interview

Triumph nicht zur Dakar

Fazit

Auf Top-Niveau will Triumph im bisher völlig fremden Sportsegment des Enduro und Motocross-Sports einsteigen. Dazu wurden mit Ricky Carmichael und Iván Cervantes zwei Top-Leute verpflichtet. Die beiden Offroad-Legenden benötigen allerdings noch fahrbare Untersätze. Und die kündigt Triumph als in der Entwicklung und zur baldigen Vorstellung an. Vorab zeigt Triumph einzelne Komponenten für das Motocross-Bike.

Neu entwickelter Viertakt-Einzylinder-Motor von Triumph Am 15. August 2023 zeigte Triumph erstmals den neuen Viertakt-Einzylinder-Motor für das Motocross-Bike. Noch ohne Eckdaten. Reglement-konform entwickelt Triumph eine Version mit 250 Kubik und eine Version mit 450 Kubik. "Der Motor hat einen ganz eigenen Charakter und ist so konstruiert, dass er Fahrern mit ganz unterschiedlichen Fähigkeiten ermöglicht, das Motorrad zu fahren", erklärt Ricky Carmichael und fügt hinzu: "Er ist leicht und kompakt, und die Leistungsentfaltung ist perfekt für alle Fahrertypen."

Auffällige Ähnlichkeiten mit KTM 250 SX-F Zwar zeigt Triumph ausführlich die angeblich eigenen Motor-Entwicklungen, doch auf den ersten Bildern weist der Einzylinder verdächtig viele Ähnlichkeiten mit den Motocross-Motoren von KTM auf. Insbesondere mit dem Typ KTM 250 SX-F. In der Bildergalerie zeigen wir die beiden Hochleistungs-Einzylinder im direkten Vergleich von beiden Seiten.

Neu entwickelter Aluminium-Rahmen von Triumph Ende Juli 2023 kündigte Ricky Carmichael eine Salami-Taktik für die Vorstellung der neuen MX-Modelle an. Erste Episode: der neue Aluminium-Rahmen. Fast 5 Minuten sprachen nahezu alle Team-Mitglieder im Video über die Entscheidung, einen Aluminium-Rahmen zu entwickeln. MOTORRAD-Offroad-Legende Peter Mayer sah genauer hin und entdeckte eine Art Hybrid-Konstruktion aus den bekannten Brückenrahmen aus Aluminium der 3 japanischen Hersteller und der Stahlkonstruktion von KTM. Vom KTM-Chassis scheint der Weg zu kommen, den Lenkkopf in einer Art Zentralrohr-Bauweise fortzuführen, um dann in zwei Holmen seitlich um den Zylinderkopf zu führen.

Hybrid-Konstruktion für die Motocross-Triumph Was KTM aus Chrom-Molybdän-Stahl konstruiert, plant Triumph in Aluminium umzusetzen. Der Unterschied zu den japanischen Aluminium-Konstruktionen: Honda, Kawasaki und Yamaha führen direkt vom Lenkkopf den Rahmen zweigeteilt weiter, was die Front sehr steif gestaltet. Triumph könnte mit dem Hybrid-Rahmen versuchen, Fahrern zu gefallen, die – wie Testfahrer Tedesco – stark über das Vorderrad fahren. Eine solche Konstruktion begünstigt diese Fahrweise mit viel Traktion und Rückmeldung.

Desalle und Tedesco als MX-Testfahrer verpflichtet In Vorbereitung zur Motocross- und SuperMotocross-Weltmeisterschaft 2024 verpflichtete Triumph den Belgier Clément Desalle und den US-Amerikaner Ivan Tedesco. Desalle fuhr 15 Jahre Motocross-WM und wurde dreimal Vizemeister. Tedesco war 14 Jahre als Profi im Rennsport unterwegs. In dieser Zeit gewann er zweimal die AMA 125cc West Coast Supercross Serie, die AMA 125cc National Motocross Serie und dreimal das Motocross of Nations mit dem Team USA.

Triumph ab 2024 in der Motocross-Weltmeisterschaft Mit Thierry Chizat-Suzzoni als Teameigner des Triumph Racing Teams sollen ab 2024 in der MX2-Klasse die Motocrosser aus Hinckley antreten. In dieser Klasse fahren 250er-Maschinen mit Viertaktmotoren, die von Triumph selbst entwickelt werden. Ab 2025 soll dann der nächste Schritt in die Königsklasse MXGP mit 450er-Maschinen folgen. MX-Superstar Ricky Carmichael soll dabei weiterhin als Markenbotschafter auftreten.

Triumph-CEO Nick Bloor im Interview CEO Nick Bloor sagte im MOTORRAD-Interview, Triumph solle mit dem Einstieg in den Offroad-Sport weltweit weiter wachsen, und man sei zu "(...) 100 Prozent entschlossen, in diesem herausfordernden und anspruchsvollen Wettbewerbsumfeld einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Unser Ziel ist es, einer neuen Generation von Triumph-Fahrern eine erfolgreiche Motorradpalette zu bieten." Ende September 2022 terminierte Triumph die Einstiege in die beiden Viertakt-Klassen der Motocross-WM.

Triumph nicht zur Dakar Bereits 2017 kokettierte Triumph mit der Tramontana auf Basis der Tiger 800 XCX mit dem späteren 900er-Motor. Erfolgreich konnte mit dieser Maschine die PanAfrica-Rally auf Platz 2 beendet werden. Mit Top-Leuten wie Cervantes und Carmichael wäre der Schritt zur Rallye Dakar fahrerisch ohne Stolpern machbar. Jedoch: In einem Interview mit einem nicht genannten Mitarbeiter von Triumph möchten griechische Medien erfahren haben, dass Triumph mit den neuen Modellen keinen Einstieg in Rallys plant. In Hinckley konzentriert man sich demnach auf Enduro und Motocross.

