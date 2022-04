Anzeige Triumph Leser-Experience 2022 Zwei Tage Tiger 1200 im Taunus testen

Die brandneue Triumph Tiger 1200 zählt zu den spannendsten Motorrad-Neuerscheinungen dieses Jahres. Jetzt bietet Triumph zehn MOTORRAD-Leser und Leserinnen die exklusive Gelegenheit, kostenlos im Rahmen einer Leser-Experience alle vier Modellvarianten der Dreizylinder-Reiseenduro gründlich kennenzulernen und intensiv selbst zu testen.

Hier geht's zum Bewerbungsformular

Hierzu werden zehn auserwählte Leser und Leserinnen vom 8. bis 9. Juli 2022 nach Rosbach vor der Höhe in Hessen eingeladen. In der dortigen Triumph-Zentrale findet nicht nur die Präsentation der Tiger 1200, sondern Triumph bietet den Lesern und Leserinnen auch an, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Freitagnachmittag geht es dann ab auf eine geführte Ausfahrt durch den Taunus. Abends steht ein gemeinsames essen an, zu dem Triumph die leser und leserinnen einlädt. Die Kosten für die Übernachtung sowie für die komplette Verpflegung ist natürlich ebenfalls inklusive.

Gefahren werden die Modelle Triumph Tiger 1200 Rally Pro, GT Pro, Rally Explorer und GT Explorer. Wer dabei sein will: Einfach bis spätestens 5. Juni 2022 das Bewerbungsformular hier ausfüllen und abschicken. Viel Glück!