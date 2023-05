In 100 Jahren kann eine ganze Menge passieren. Umso mehr, wenn man als Marke immer wieder neue Herausforderungen sucht und Limits nur als eine Grenze sieht, die durchbrochen werden kann.

Es sind auf der einen Seite mutige Ingenieure mit außergewöhnlichen Ideen, die BMW Motorrad zu dem gemacht haben, was wir heute sind. Von unserem Herzstück, dem Boxermotor, der in der BMW R 18 Modellreihe mit 1802 ccm so hubraumstark wie noch nie ist; bis zum vollelektrischen Scooter BMW CE 04, der den urbanen Alltag neu definiert.

Auf der anderen Seite sind es Frauen und Männer, die den Pioniergeist in sich tragen: Elspeth Beard, die zwischen 1982 und 1984 mit ihrer 1974er BMW R 60/6 um die Welt gefahren ist.