MOTORRAD-Podcast Kurvendiskussion Folge 33 EICMA 2022 – Highlights und Messetalk

Nach der Zwangspause im Pandemiejahr 2020 öffnete die Mailänder Motorradmesse EICMA bereits letztes Jahr wieder ihre Pforten. Ist also dieses Jahr endlich wieder alles wie immer? Zum Großteil ja, aber dennoch hat sich einiges verändert. Hersteller präsentieren ihre Neuheiten nicht mehr zwangsweise auf der Messe, leisten sich weniger prunkvolle Stände oder setzen nach wie vor auf digitale Enthüllungen. Gleichzeitig ist das Angebot so vielfältig und bunt wie nie – neue Hersteller drängen auf die Bühne und Zweiräder ganz anderer Art stehen immer selbstverständlicher zwischen den etablierten Motorradmarken und Ausrüstungsherstellern.

Nach ersten Streifzügen durch die Hallen diskutiert MOTORRAD-Podcaster Ferdinand Heinrich-Steige mit Chefredakteur Uwe Seitz über Highlights, Eindrücke vom ersten Tag und warum es der gigantische Aufwand wert ist.

Nach der Aufnahme konnte Ferdinand außerdem mit EICMA-Chef Paolo Magri sprechen, ausgewählte (und übersetzte) Zitate ergänzen daher diese Podcastfolge von der Messe. Einen deutlich umfangreicheren Überblick über alle Highlights findet ihr selbstverständlich auf allen Kanälen von MOTORRAD und insbesondere auf www.motorradonline.de/eicma und auf unserem Youtube-Kanal.

P.S. Erlebe den EICMA-EFFEKT in Mailand! Vom 8. bis 13. November könnt ihr die Mailänder Motorradmesse live erleben. Mehr Informationen zur Messe und Tickets findet ihr auf www.eicma.it – Ci vediamo!

Über die Podcast-Reihe Kurvendiskussion:

Kurvendiskussion, das sind Benzingespräche am MOTORRAD-Stammtisch, mit Redakteuren und Testern. Es geht um aktuelle Modelle, Trends, Schrauberphilosophie und alles, was uns sonst bewegt. Und auch um die ein oder andere Anekdote aus dem Redaktionsalltag, die es im Heft nicht zu lesen gibt.