München wird zur Anlaufstelle für Motorrad- und Surffans! Die Scrambler Next-Gen Tour kommt nach München!

Am 13. Mai 2023 wird die Jochen Schweizer Arena in München zur Anlaufstelle für Motorrad- und Surffans! Die Next-Gen Tour macht Halt in Deutschland und die brandneue Scrambler Icon steht im Rampenlicht. Wähle deine Lieblings-Icon aus einer von neun aufregenden Farben und erlebe das einzigartige Gefühl von Freiheit bei einer kostenlosen Testfahrt.



Du möchtest noch mehr Action? Nach deiner Probefahrt hast Du die Chance, aufs Surfbrett zu steigen und gratis auf der ersten Indoorwelle Deutschlands zu surfen. Durch eine einfache online Registrierung unter ducati-experience.de/nextgentour kannst du dir deine Probefahrt vorab oder vor Ort buchen und dir somit gleichzeitig einen gratis Slot auf der Surfwelle der Jochen Schweizer Arena sichern. Entspanne danach in der Outdoor-Lounge, tanke Energie im Foodcourt und genieße den Scrambler Vibe. Die DJs Vvarholla, Usman, Fasabeats und Happy Ness sorgen für die musikalische Untermalung, während die Surf-Pros auf der Welle ihre Tricks zeigen.



Also, pack Deine Motorrad-Schutzkleidung und Deine Badesachen ein und melde Dich jetzt für eine kostenlose Testfahrt an, um dir Deinen Slot auf der Welle zu sichern. Verpasse nicht diese einzigartige Chance!

Link zum Event: Ducati Experience (ducati-experience.de)