Leben in der japanischen Multimil­lionen-Metropole Tokio – dort geht der Einzelne leicht unter. Individualität? Schwierig in der Masse. Immer wieder aber heben sich einzelne Sonderlinge ab, oftmals in etwas schräger Manier. Und auch unter den unzähligen oft biederen Motorradmodellen aus dem Land der aufgehenden Sonne finden sich illustre Abweichler, die sich von der Masse abheben. Wir stellen hier nun neun Nippon-Gebrauchte vor, die auch hierzulande auf dem Boulevard garantiert für reichlich Gesprächsstoff sorgen.

Eine Indian Chief der 1940er-Jahre wiegt um die 250 Kilogramm. Und ihre mächtigen Kotflügel sind aus Blech. Die ab 1999 kurzfristig das Cruiser-Segment aufmischende Kawasaki VN 1500 Drifter bringt es auf satte 323 Kilo. Und ihre ziemlich dreist aufs Indian-Original verweisenden Radverkleidungen sind aus Plastik. Ein lächerlicher Blender also? Gemach! Ende der 90er-Jahre hatte sich in der Cruiserszene eine Übersättigung breit­gemacht: Alle Fernost-Dickschiffe sahen irgendwie nach „Harley für Arme“ aus und zitierten mehr oder weniger gelungen die Fat Boy.

Der Grund dafür? Es gibt keinen! Selten hat man als Erwachsener auf einem so kleinen und nur 102 Kilo leichten Moped besser gesessen als auf der Honda MSX 125 (Sitzhöhe 765 Millimeter). Mit Vierganggetriebe durchstreift man mit dem sensationell sparsamen Bodenturngerät (im Schnitt kaum mehr als 2,5 l/100 km) überaus flink den Großstadt-Dschungel, erfreut sich am leisen, bassigen Sound des modernen Einspritzers, der guten Verarbeitung sowie am kernigen Antritt des Zweiventilers. Völlig zu Recht rollt man an der Ampel stets auf die Pole Position – dieser City-Flitzer besitzt schon jetzt Kult-Faktor!

Glaubt mir, für den coolsten Auftritt vor der Eisdiele sorgt seit 2013 die kleine Honda MSX 125! Ernsthaft, ein winziges Bike mit Zwölf-Zoll-Rädern und knapp 10 PS als Boulevard-Bike? Aber sicher! Dienstwagen-Eingepferchte werfen vor Entzückung die Hände vor den Mund, wenn sie im allmorgendlichen Verkehrsinfarkt vom knuffig designten Einzylinder-Leichtkraftrad umrundet werden. Rund 50 Gebrauchtexemplare der bis 2016 in Deutschland angebotenen Maschine tummeln sich in den Online-Portalen und haben meist unter 5.000 Kilometer auf der Uhr.

Heutzutage sind von der Kawasaki KLV 1000, die selbst eingefleischte Fans der Grünen oftmals kaum auf dem Schirm haben, nur rund eine Handvoll Exemplare auf dem Gebrauchtmarkt zu entdecken. Undzwar ausnahmslos in knalligem Orange, denn anders als die Suzuki V-Strom wurde das ansonsten komplett baugleiche, seltene Kawa-Modell nie in anderen Farben angeboten. Das geprägte Typenschild mit Homologationsnummer weist die Kawasaki übrigens als Suzuki aus, was bei Kontrollen schon so manchen Polizei- und Prüfbeamten stark verunsichert hat, wie einige KLV-Besitzer glaubhaft berichten. Eine echte Kawasuki eben.

Eine echte Kawasuki – richtig gelesen, Kawa-Suki, denn die 1000er-Reiseenduro entsprang einer zwischenzeitlichen Kooperation von Kawasaki und Suzuki in den Nullerjahren. Die beiden Hersteller hatten sich mit Know-how und beim Einkauf bestimmter Bauteile für Motocrossmodelle zusammengetan, um wirtschaftlicher produzieren zu können. Während sich allerdings der eineiige Zwilling Suzuki DL 1000 V-Strom über 8.000-mal verkaufte, tröpfelten die Verkaufszahlen der Kawasaki KLV 1000 in der Bauzeit von 2004 bis 2006 eher so dahin.

Markus Biebricher (54), Ressortleiter Leben: Honda F6C Valkyrie (ab 6.000 Euro).

Honda F6C Valkyrie

Long and low, cool und zeitlos dahinsurfen, begleitet vom tiefen Bollersound großvolumiger V2-Motoren. Für mich war diese Art Chopperfahren nie die ultimative Fortbewegungsform, doch als Erlebnis-Experiment ließ ich mich auch schon mal in die orthopädisch defizitäre Sitzhaltung bringen. So auch, als Honda 1997 seine Chopper-Reihe mit der F6C (Flat Six Custom) krönte. Welch ein Schlachtschiff! Einmal in Bewegung, vergaß man aber die Massen, die Honda F6C Valkyrie war gemessen am Gewicht von fahrfertig 330 Kilo und ihrer gattungstypischen Geometrie gut ausbalanciert.

Klar, Fahrwerk und Bremsen waren keine Offenbarung, aber bis zum Topspeed von 200 km/h lief das imposante Custombike sauber geradeaus. Das Beste aber war der Motor! Der Schub des leicht modifizierten Sechszylinder-Boxers der 1500er-Gold Wing in Kombination mit der rattig-fauchenden Soundkulisse ließ schon leichtes „V8-Big-Block-Feeling“ aufkommen. Der alleine schon 130 Kilo schwere Flat Six sorgte mit 130 Nm und 98 PS beim Fahrer für das Gefühl, immer aus dem Vollen zu schöpfen. Deswegen werden mir die Tage mit der in den USA gebauten, nett verchromten Honda F6C Valkyrie unvergesslich bleiben.

Technische Daten Honda F6C Valkyrie (Modelljahr 1996):

Wassergekühlter Sechszylinder-Viertakt-Boxermotor, 1.520 cm³, 72 kW (98 PS) bei 6.000/min, Gewicht 335 kg, Tankinhalt 20 Liter, Sitzhöhe k. A., Höchstgeschwindigkeit 207 km/h, 0 –100 km/h in 3,6 sek, Verbrauch (Landstraße) 7,4 l/100 km