Viertakter beherrschen heutzutage den Motorradmarkt, keine Frage. Doch seit jeher gibt es eine kleine, verschworene Schar von Verfechtern des Zweitaktprinzips. Egal, ob’s knattert und qualmt - Hauptsache, die Leistungsentfaltung ist spitz, das Gewicht niedrig und die Zahl bewegter Motorteile möglichst gering. Egal, ob der Spritdurst meist unbändig und der Ruf, was die Standfestigkeit des Motors angeht, recht zweifelhaft ist - Hauptsache, das Bike versprüht Rennfeeling.Obwohl Zweitakter auf dem Markt heute Randfiguren sind, konnte die Suzuki RGV 250 eine ganze Menge Fans für sich gewinnen. Immerhin fanden sich während der vier Jahre, in denen die RGV in Deutschland angeboten wurde, rund 3800 Käufer. Bei den allein schon durch die extrem sportliche Sitzposition stark eingeschränkten Einsatzmöglichkeiten eine wirklich beachtenswerte Stückzahl.In ihrer vergleichsweise kurzen Bauzeit erfuhr die RGV etliche Modellpflegemaßnahmen. Das erste Modell von 1989, das die RG 250 Gamma mit Reihenzweizylinder ablöste und gleichzeitig eine Kampfansage an Yamahas TZR 250 mit 50 PS war, kam noch vergleichsweise konventionell mit einer Telegabel, einer Kastenschwinge und einer zu beiden Seiten verlegten Auspuffanlage daher. Die 1989 eingeführte Abgas-Regelung ECE-R 40 sorgte jedoch dafür, daß die neue RGV schon im gleichen Jahr wieder in der Versenkung verschwinden mußte - zu viele Schadstoffe.Neuer Versuch: Die 1991 erschienene RGV 250 hatte mit ihrer Vorgängerin designmäßig kaum noch etwas gemein. Nach dem Motto »Renntechnik für die Straße« hatte Suzuki die 10 000 Mark teure Zwiebacksäge deutlich veredelt. Upside-down-Gabel und Bananenschwinge ließen den Fans das Zweitaktöl im Mund zusammenlaufen. Ein ungeregelter Katalysator sorgte für zulassungsfähige Abgaswerte, die jetzt beide auf der rechten Seite geführten Auspuffrohre setzten bei der Rennoptik das Pünktchen auf dem i. In diesem Zusammenhang brachte Suzuki noch im gleichen Jahr ein Sondermodell mit »Lucky-Strike«-Lackierung heraus, schließlich hatte auch Grand Prix-Suzuki-Pilot Kevin Schwantz schon ein Jahr vorher vom Erfrischungsgetränk zum Glimmstengel gewechselt.1992 wurden die Suzuki-Kalkulatoren anscheinend auf das großzügige Treiben der Techniker aufmerksam, denn die Banananenschwinge mußte wieder einer weniger auffälligen Kastenschwinge weichen. Außerdem bekamen die Vergaser eine andere Bedüsung - um mal wieder den Abgasbestimmungen gerecht zu werden. 1993 schließlich hatte der RGV letztes Stündlein geschlagen, die Abgase wurden ihr endgültig zum Verhängnis. Doch man muß nur wollen: Der Motor wird nämlich, wenn auch leicht modifiziert, heute noch verbaut - er treibt in der aktuellen Aprilia RS 250 sein Unwesen. Oder Wesen? Wie ist es denn nun wirklich um die Haltbarkeit dieses kleinen Zweitakters bestellt?Die gute Nachricht zuerst: Bei der RGV 250 muß das gängige Zweitakt-Vorurteil nicht zwangsläufig zutreffen, daß spätestens alle 20 000 Kilometer Kolben, Zylinder und Kurbeltrieb hinüber sind. Unter günstigen Umständen halten diese Teile auch 50 000 Kilometer durch. Unter anderem eine Folge der großzügigen Einstellung der Getrenntschmierung, die Suzuki dem kleinen Renner mit auf den Weg gab: Ein Mischungsverhältnis von durchschnittlich 1:34 enstspricht Mofa-Niveau.Jetzt die schlechte Nachricht: Manchmal geht’s nicht einmal 10 000 Kilometer lang gut. Alles eine Frage der Behandlung und der Wartung des kleinen Sensibelchens. Was hohen Laufleistungen häufig einen Strich durch die Rechnung macht, ist die Auslaßsteuerung. Die Schieber nämlich, die drehzahlabhängig den Querschnitt des Auslaßkanals verändern, lehnen sich hin und wieder etwas zu weit aus ihren Fenstern - und stellen sich damit spanend und verformend den Kolben in den Weg. Um diesen teuren Exitus von Schiebern, Kolben und Zylinder zu vermeiden, so sind sich Werkstätten und Leser einig, hilft nur regelmäßige Kontrolle dieses Mechanismus - alle 6000 Kilometer sollte hier eine Vorbeuge-Untersuchung mit penibler Reinigung der Schieber stattfinden. Schade nur, daß für diesen Akt die Demontage der Zylinder nötig ist.Doch nicht nur die Auslaßsteuerung kann Ärger machen. Bei einem MOTORRAD-Dauertest - geplant waren 10 000 Kilometer - durchschlug bei Kilometerstand 8854 und Tempo 150 ein irritiertes Pleuel das Motorgehäuse. Mögliche Ursache: unkontrollierte Verbrennung durch zu magere (serienmäßige) Abstimmung. Nein, der RGV-Motor ist weder wartungsarm noch vollgasfest. Und wartungsfreundlich übrigens ebenfalls nicht. So gestaltet sich zum Beispiel der Kerzenwechsel oder auch nur das Öl-Nachfüllen zu einer ausgesprochen zeitraubenden Tätigkeit.Natürlich wird an den RGV gern herumprobiert. Da wird von den Besitzern die elektronische Zusatzfunktion der Vergaser abgeklemmt, die Ölpumpe stillgelegt und wie zu Großvaters Zeiten Gemisch getankt oder mit anderen Düsen herumjongliert. Doch nur in den allerwenigsten Fällen wirken diese Eingriffe lebensverlängernd oder gar leistungssteigernd. Der Interessent sollte also, wenn der Vorbesitzer stolz von solchen Veränderungen berichtet, äußerst skeptisch reagieren.Doch Pflegestücke sind Liebhaberstücke - von den rund 3800 verkauften RGV haben bis heute immerhin 3000 Stück überlebt. Das Preisniveau für Gebrauchte ist angesichts der meist niedrigen Lebenserwartung hoch, unter 4000 Mark läuft kaum etwas.Wer mit dem erhöhten Pflegeaufwand und dem mit bis zu zwölf Litern unzeitgemäß hohen Spritverbrauch leben kann, wird dafür belohnt - schließlich soll ja wenigstens noch ein gutes Haar an der RGV bleiben. So ist das Fahrwerk hyperhandlich, und die Bremsen sind exzellent - wohl dem, der eine Rennstrecke vor der Tür hat, denn hier ist die Randfigur RGV wirklich in ihrem Element.

Lesererfahrungen (Archivversion) Alle 15 000 Kilometer neue Kolben? Muß nicht sein, ist aber meist so. Schuld ist die Konstruktion der Auslaßsteuerung.

Ich fahre seit 1991 RGV 250 und habe bisher rund 12 500 Kilometer zurückgelegt. Als erstes sollte man den Tankentlüftungsschlauch durch einen längeren ersetzen und nach unten verlegen, da der originale in der Zentralmutter der oberen Gabelbrücke gesteckt ist und die dort austretenden Benzindämpfe mit der Zeit das Fett der Lenkkopflager auswaschen. Weiterhin ist es sehr sinnvoll, die beiden Deckel der Auslaßsteuerung durch solche mit Anschlußstutzen für einen Schlauch zu ersetzen (stammen aus dem Rennsport und können bei Suzuki bestellt werden). Diese werden mit einem T-Stück zusammengeführt und schließlich in eine passende kleine Dose hineingeleitet. Als Dosen-Befestigung bietet sich die M8-Schraube rechts unten an, die die Auspuffbirne und den Metallbügel für die Entlüftungsschläuche hält. So kann sich das überschüssige Zweitaktöl nicht mehr in den Deckeln absetzen und dort die Auslaßschieber verkleben.Wolfgang Wüst, Crailsheim 100-Mark-TipTechnik und Wartung meiner RGV 250 gestalteten sich im Gegensatz zur RG 500 als völlig unproblematisch. Lediglich den Bowdenzügen für die Auslaßschieber und der Ölpumpe sollte die entsprechende Aufmerksamkeit zuteil werden. Zuverlässig ist eine RGV aber nur, wenn man die Basteleien mit Jolly-Moto-Auspuff und ähnlichem bleiben läßt. Auch haben einige »Experten« die Ölpumpe stillgelegt, um schneller zu sein. Für die Straße alles Quatsch.Andree Busche, 31135 HildesheimIm Juni 1993 kaufte ich meine RGV 250 mit 6000 Kilometern inklusive Jolly-Moto-Auspuff. Passend zum Auspuff wurden die Vergaser umbedüst. Bis jetzt hatte ich folgende Schäden: Bei Kilometerstand 13 000 waren die Schieber der Auslaßsteuerung ausgeschlagen (passiert in den Dolomiten) - die neuen Kolben und Schieber kosteten samt den nötigen Kleinteilen rund 1500 Mark. Bei Kilometer 20 000 fielen Regler und Batterie aus (passiert in den Dolomiten). Seit Kilometerstand 23 000 spinnt das Getriebe. Zur Zeit stelle ich jedenfalls die RGV für längere Fahrten (Dolomiten) auf den Hänger.Hartmut Stoye, MutterstadtDie ersten zwei Jahre mußte ich meine 1991er RGV 250 leider gedrosselt fahren - unruhiger und kraftloser Motorlauf und mangelnde Drehfreude vergällten den Spaß. Heute stehen 30 000 Kilometer auf dem Tacho, und das ohne zwischenzeitliche Schäden. Sehr empfehlenswert ist das Mitführen eines Kerzenschlüssels mit Gelenk und T-Griff für das Wechseln der oberen Kerze. Genauso umständlich ist das Öleinfüllen - entweder sollte man einen kleinen Trichter mitführen oder den originalen Kerzenschlüssel einfach als Verlängerungsrohr verwenden. Echte Probleme gibt’s nur beim Paßfahren: Ab zirka 2000 Meter Höhe dreht der Motor nicht mehr über 3000/min und qualmt furchtbar. Aber zum Glück steht ja nicht überall so ein Timmelsjoch herum.Petra Frank, NeuhüttenMein Motorrad ist eine RGV 250 Pepsi-Replica, Typ VJ21A, mit 35 000 Kilometern und einer Zwei-Personen-Zulassung. Im Lauf der Zeit habe ich einige Veränderungen vorgenommen. So habe ich eine Kettenrad mit einem Zahn mehr montiert, um die großen Drehzahlsprünge der ersten drei Gänge zu kompensieren (half aber nur sehr bedingt) und habe die O-Ring-Kette gegen eine Standard-Kette ausgetauscht. Motormäßig habe ich leichtere Kolben mit nur einem Ring (Wechsel bei Kilometerstand 15 000 und 32 000) und eine dünnere Kopfdichtung verwendet - die Fußdichtung habe ich weggelassen. Weiterhin hat mir die Firma Kainzinger meine Zünd-Verstellkurve entsprechend der Suzuki-Kit-Kurve umprogrammiert. Dadurch riegelt der Motor nicht so extrem ab, dreht höher und beschleunigt besser. Die beste Tuning-Maßnahme aber war der Anbau eines Kurzhub-Gasgriffs von Magura, denn das beste Tuning nutzt nichts, wenn die Vergaser nie richtig aufgezogen werden.Armin Schoffit, AltbachSeit 1995 fahre ich eine RGV 250, Baujahr 1990, als Pepsi-Sondermodell - es gab nur 40 Stück, die nach Deutschland kamen. Beim Kauf hatte sie 47 000 Kilometer und einen Motorschaden auf dem Buckel. Daraufhin wurde eine gebrauchter, zirka 5000 Kilometer alter Motor eingebaut. Das Zweitaktöl (TTS) liegt bei zirka 20 Mark pro Liter. Das finde ich eigentlich sehr teuer, weil mir der Liter nur für rund 450 Kilometer reicht, da die Ölpumpe ziemlich fett eingestellt ist. Aber das ist es mir wert, damit der Motor lange hält.Tanja Kuhn, Rheinmünster

Suzuki RGV 250Technische DatenMotorWassergekühlter Zweizylinder-Zweitakt-V-Motor, Zylinderwinkel 90 Grad, Einlaß-Membransteuerung, Auslaßsteuerung über elektronisch geregelte Schieber, Getrenntschmierung mit lastabhängiger Ölpumpe, zwei Mikuni-Schiebervergaser, 0 34 mm, Drehstromlichtmaschine 200 Watt, Batterie 12V/3Ah, Kickstarter.Bohrung x Hub 56 x 50,6 mmHubraum 249 cm3Verdichtungsverhältnis 7,3 : 1Nennleistung 56 PS (41 kW) bei 11 000/minMax. Drehmoment 3,5 kpm (35 Nm) bei 11 000/minKraftübertragungPrimärantrieb über schrägverzahnte Stirnräder, Mehrscheibenkupplung im Ölbad, klauengeschaltetes Sechsgang-Kassettengetriebe, Sekundärantrieb über O-Ring-Kette.FahrwerkLeichtmetall-Brückenrahmen, Upside-down-Gabel, Gleitrohrdurchmesser 41 mm, Zentralfederbein hinten, Dämpfung in Zug- und Druckstufe sowie Federbasis einstellbar, Doppelscheibenbremse mit Vierkolbensätteln vorn, 300 mm, Einscheibenbremse hinten, 210 mm, Leichtmetall-Gußräder.Federweg vorn/hinten 120/130 mmFelgengrößevorn 3.00 x 17hinten 4.50 x 17 Reifengrößevorn 110/70 HR 17hinten 150/60 HR 17Maße und GewichteLenkkopfwinkel 65 GradNachlauf 94 mmLänge 2080 mmRadstand 1385 mmSitzhöhe 790 mmLenkerbreite 710 mmTankinhalt/Reserve 16/3,5 LiterGewicht vollgetankt 169 kgZul. Gesamtgewicht 355 kgService DatenService-Intervalle alle 6000 kmÖlwechsel mit Filter alle 6000 kmMotoröl ZweitaktölFüllmenge 1,1 LiterZündkerzen NGK BR 9 ECMTelegabelöl SAE 10WFüllmenge je Holm 426 cm3 TestwerteHöchstgeschwindigkeit 197 km/hBeschleunigung 0-100 km/h 4,9 sekVerbrauch 6,9 bis 11,1 LiterKraftstoff Normal bleifrei Ersatzteil-PreiseSturzteileKupplungs-Armatur 78 MarkLenker 142 MarkRückspiegel 128 MarkBlinker vorn 64 MarkTachometer 341 MarkGabelstandrohr 405 MarkSchutzblech vorn 249 MarkVorderrad 711 MarkAuspuff (eine Seite) 1081 MarkTank, lackiert 967 MarkRahmen komplett 2702 MarkVerkleidung:Oberschale 741 MarkJe Seitenverkleidung 776 MarkScheibe 284 MarkVerschleißteileKettenkit 239 MarkBremsbeläge vorn, ein Satz 60 MarkKupplungsbeläge, ein Satz 95 MarkBremsscheibe vorn 576 MarkKolben 71 MarkZylinder 711 MarkAuslaßschieber 333 MarkGaszug 55 MarkTachowelle 38 MarkBatterie 80 MarkGabeldichtring 24 Mark Stärken und SchwächenStärkenLeistungssstarkes TriebwerkErstklassige BremsenÜberdurchschnittliche HandlichkeitSchwächenAnfälliger Motor, kritische AuslaßsteuerungGabelfedern zu weichSchlechte Getriebeabstufung Test in MOTORRAD1Test 3/1991Langstreckentest (10 000 Kilometer) 15/1991Konzept-Vergleich (Honda VFR 400 R) 20/1992 Reifenfreigaben Typ VJ22Bvorn hinten110/70 HR 17 150/60 HR 17Bridgestone CY17 Bridgestone CY16Alternativbereifung110/70 HR 17 150/60 HR 17Bridgestone BT80F Bridgestone BT80RBridgestone BT90F Bridgestone BT90R110/70 ZR 17 150/60 ZR 17Michelin TX11 Michelin TX23110/70 VR 17 150/60 VR 17Yokohama F003RR Yokohama R003RRFußnoten:1Tests können beim Verlag bestellt werden, Telefon siehe Kasten auf Seite xxx.