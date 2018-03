Kaufberatung Suzuki Intruder C/M 800

Intruder, auf Deutsch: „Eindringling“. Kein positiver Name, eher provokant – und das passt. Denn die Intruder-Familie – von der kleinen 125er über die Mittelklasse um 750 Kubik bis hin zum fetten 1800er – drang ein: in das amerikanisch besetzte Cruiser-Segment. Besonders bekannt: Die Intruder 1400 von 1986, aber auch in der kleinen Hubraumklasse war man mit der 750er präsent. Aus ihr gingen 2001 die Suzuki Intruder VL 800 LC Volusia und parallel dazu die Marauder hervor – übersetzt „Plünderer“. Hinter den nicht gerade schmeichelhaften Bezeichnungen stecken Motorräder, die mit Unkompliziertheit und Drehmoment der Seele schmeicheln. Nochmals moderner in Form der Suzuki Intruder C 800 und M 800, die 2005 auf Volusia und Marauder folgen.

Modellpflege

2004: Letztes Modelljahr der Suzuki Intruder VL 800 LC Volusia mit 51 PS starkem Vergasermotor. Optisch beinahe mit der ab 2005 ­erhältlichen Suzuki Intruder C 800 identisch, ­allerdings Fahrerfußrasten statt Trittbrettern. Preis: 7.950 Euro. Zulassungen in D: 760 Stück

2005: Markteinführung der Suzuki Intruder C 800 und M 800. C-Version ähnelt optisch der Volusia, die M 800 der vormaligen Marauder. Wichtigste Neuerung: Einspritzsystem, die Leistung steigt auf 53 PS. Preise: 7.490 Euro (M 800) / 7.950 Euro (C 800). Zulassungen in D: 497 Stück

2006: Die C 800 C erfährt kleinere Änderungen: andere Beifahrer-Fußrasten, Reserve-Warnlampe mit Blinkfunktion und Zündschlüssel mit Intruder-Logo. Zulassungen in D: 380 Stück

2007: Überarbeitungen an Handbremszylinder und -hebel, Modifikation von Schaltereinheiten und den Anzeigen im Tachometer. Preis: 8.190 Euro. Ebenfalls erhältlich ist ein Sondermodell mit Scheibe, Schutzbügel und Sissybar für 8.655 Euro. Neue Farben: Rot und Weiß. Zulassungen in D: 513 Stück

2009: Überarbeitung des Motors: neues ­Einspritzsystem und Doppelzündung. Das maximale Drehmoment von 69 Nm liegt nun früher an: bei 3.200/min. Ebenfalls geändert: Kotflügel und Tachometer in neuem Design, LED-Rücklicht, Kennzeichenhalter unterhalb statt oberhalb des Rücklichts. Neue Version der Intruder: C 800 C mit Gussfelgen statt Drahtspeichenfelgen und in Zweifarblackierung: 8.390 Euro. Zulassungen in D: 400 Stück

2014: Sondermodell C 800 B: Black Edition komplett in Schwarz für 9.640 Euro. Zulassungen in D: 290 Stück

2016: Letztes Modelljahr aller Intruder, da sie kein Update auf Euro 4 erhalten. Zulassungen in D: 81 Stück