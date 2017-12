Kawasaki VN 2000 gebraucht kaufen

Was sagt Ihnen die Zahlenkombination 46-93-180? Sie scheint erst mal mit den Eckdaten dieser fettesten Kawa aller Zeiten nichts gemein zu haben. Und doch war sie ganz entscheidend. Bevor nämlich die Mannen der Kawasaki Heavy Industries dieses Cruiser-Ungetüm überhaupt zusammenschraubten, waren die Marketingleute gefragt. Per Umfrage versuchten die in den USA zu ergründen, wie der ideale Lowrider beschaffen sein muss. Und dank Meinung der Männer, die im Durchschnitt 46 Jahre alt, 93 kg schwer und 180 cm groß waren, konnte dann im Jahr 2004 schließlich die Kawasaki VN 2000 aus dem Taufbecken gehoben werden – oder sollte man eher sagen, per Schwerlastkran geborgen? Denn die Heavy Metaller aus Kobe in Japan haben ganze Arbeit geleistet und wollten in keinem Kapitel klein beigeben. Das merkt man schon, wenn man nur versucht, die VN vom fein verchromten Seitenständer zu lupfen. Schweißtreibend. Oder aus einer Parklücke zu rangieren. Nur mit zusammengebissenen Zähnen.