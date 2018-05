KTM 1190 Adventure/R im Gebrauchtkauf

Reiseenduristen gehören sicherlich nicht zur bequemen Sesselpupserfraktion. Selbst mit Kofferset und Tankrucksack sind sie dynamisch unterwegs. Insbesondere bei Abenteurern und Fernreisenden strömt literweise Schweiß, wenn sie ihre Fünf-Zentner-Rösser über holprige Pisten scheuchen. Doch der Begriff „sportlich“ bekam beim ersten Auftritt der KTM 1190 Adventure im Jahr 2013 eine andere Färbung. Mit für die Klasse sensationellen 150 PS ließ KTM die neue Reiseenduro gegen Platzhirsch BMW R 1200 GS (125 PS) antreten. In Sachen Landstraßenperformance tütete Orange die Weißblauen locker ein. Auf einmal interessierten sich auch bekennende Ballermänner für dieses „Reisemobil“. Sie ließen die Blades und Gixxer stehen, streckten sich in ihren Rennledern aus gebückter Haltung und erklommen die mächtige, aber schön schlank wirkende Enduro.

Ein Mega-Verkaufsschlager wurde die KTM 1190 Adventure aber dann doch nicht. Über die gesamte Bauzeit hinweg zählte sie weniger Zulassungen als ein einziger Jahrgang der 1200er-GS. Der deutsche Reiseendurist mag es wohl lieber etwas moderater und weniger sportlich-radikal. Zudem neigt die 1190er schon bei leichtem Gepäck zu Highspeed-Pendeln, auf längeren Autobahnetappen ein echtes Manko. Dennoch fand die Adventure viele Fans, die sich an guter Ergonomie, prächtiger Drehfreude, kernigem Sound, elektronischem Fahrwerk und – als Erste ihrer Klasse – an Kurven-ABS (ab 2014) ergötzten.

Für Globetrotter bietet sich übrigens eher die R-Version an. Mit mehr Federweg und – viel wichtiger auf Geländetouren – mit schmaleren und größeren Rädern. Passend bereift lassen sich mit dem Power-Geschoss tatsächlich übelste Pisten abseits der Zivilisation meistern. Ketzerische Frage: Wer braucht dazu allerdings 150 PS? Bis zum Baustopp 2016 hatte die KTM 1190 Adventure zumindest bei Reiseenduristen ­einen gespaltenen Eindruck hinterlassen, dafür aber Sportfahrer zum Umsatteln überzeugt. Eine erfolgreiche Bilanz, die sich nun auch auf dem Gebrauchtmarkt fortzusetzen scheint.

2016: Letztes Modelljahr. Preise Standard-/R-Modell: 15.695/15.795 Euro. Neuzulassungen in Deutschland: 763 Stück (durch Abverkäufe 2017 plus 119 Stück).

2015: Leichter Preisanstieg bei Standard-/R-Modell: 13.995 (mit MCS/EDS/TPMS für 15.545)/15.645 Euro. Neuzulassungen in Deutschland: 592 Stück.

2014: Die Kombination aus Traktionskontrolle und sogenanntem Kurven-ABS heißt „MSC“ und ist fortan bei der Adventure erhältlich. Preise Standard-/R-Modell: 13.995 (mit MSC/EDS/TPMS für 15.395)/15.495 Euro. Neuzulassungen in Deutschland: 1.537 Stück.

2013: Markteinführung der 150 PS starken Modelle KTM 1190 Adventure und KTM 1190 Adventure R (mit 30 mm mehr Federweg vorn und ­hinten, 890 statt 860 mm Sitzhöhe, mehr ­Bodenfreiheit, 21- und 18-Zoll-Rädern und schmaleren Reifen). ABS ist serienmäßig, elektronisches Fahrwerk (EDS) sowie Reifendruckkontrolle (TPMS) sind Sonderausstattung. Preise Standard-/R-Modell: 13.995 (mit EDS/TPMS für 14.795)/14.895 Euro. Neuzulassungen in Deutschland: 1.101 Stück.

Viele Händler bieten tadellose, durchgecheckte Neuwert-Bikes mit Garantie an. Was will man mehr? Privatanbieter können auf diesem Niveau dann nur mit Dumpingpreisen punkten.

Bei Neupreisen um 15.000 Euro sind Gebrauchtangebote vom Händler für gut ein Drittel weniger ein guter Deal. Vor allem, wenn ein elektronisches Fahrwerk und Kurven-ABS mit an Bord sind und nur ein Vorbesitzer das Motorrad sichtbar gut gepflegt hat.

Frank Buermann (49). Gemischthändler aus Melle (ankauf-a30.de).

MOTORRAD: Umsteiger von BMW?

Frank Buermann: Nicht nur, aber auch. Einige geben ihre GS für die KTM in Zahlung, weil die BMW ihnen zu langweilig und brav ist. Ich persönlich mag auch die KTM 1190 Adventure lieber: totale Spaßmaschine, ständig zu schnell, gehört meiner Meinung nach nicht in die Kategorie Reiseenduro, dazu ist sie zu sportlich. Um in der Clique auch aufrecht sitzend mit anderen Sportheizern mithalten zu können, ist die Adventure aber eine Top-Wahl und deshalb wohl auch attraktiv als neuwertige Gebrauchte. Für Normalfahrer vielleicht etwas zu sportlich, das ist schon ein flottes Ding! Aber du kannst auch gut bummeln mit dem Motorrad, echt vielseitig.

MOTORRAD: Welches Zubehör ist denn gefragt?

Frank Buermann: Erstaunlich oft bekomme ich volle Hütten angeboten: Koffer, Schutzbügel, Ergo-Sitzbank, Zusatzscheinwerfer und viele andere Teile aus dem Power Parts-Originalzubehör. KTM-Leute wollen Qualität und sparen nicht jeden Cent. Das ist gut für den Gebrauchtkäufer, denn für das ursprünglich teure Zeugs zahlt er einen vergleichsweise kleinen Aufschlag. Bei karg ausgestatteten Exemplaren habe ich es allerdings auch schwerer, sie schnell zu verkaufen.

MOTORRAD: Also alles super, keine Nachteile?

Frank Buermann: Doch, die Maschine ist secondhand noch recht teuer und benötigt regelmäßige Wartung, am besten vom Vertragshändler. Nur diese sind nämlich ans KTM-Netz angeschlossen und bekommen alle nötigen Updates, Rückrufe und technischen Informationen zum Modell. Wir können zwar Öl- und Filterwechsel sowie kleinere Arbeiten auch selbst erledigen, aber ohne die passende Software kommt man schnell an die Grenzen. Das gilt für uns freie Werkstätten, aber auch für Privatschrauber. Beim Kauf der KTM 1190 Adventure sollte man also bedenken, dass regelmäßige Inspektionen beim Vertragshändler und dementsprechende Kosten mit einkalkuliert werden sollten. Lohnt aber, denn bei guter Betreuung ist die 1190er gut für 100.000 Kilometer und mehr.