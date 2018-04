Masters of Torque, Meister des Drehmoments. Dafür steht das Kürzel MT, zunächst in der bullig-brachialen, aber wenig erfolgreichen MT-01 und ab 2013 als Paukenschlag wiederbelebt – zunächst im Dreizylindermodell MT-09, im Folgejahr in der allseits beliebten MT-07. Zu Beginn schon für gerade mal 5.495 Euro zu haben, verkaufte sich dieses 690-Kubik-Zweizylinder-Bike stante pede derart gut, dass es sich nicht nur direkt in die Top Drei der Zulassungszahlen kämpfte, sondern heute – nur vier Jahre später – dank des riesigen Bestands auch schon in großer Zahl auf dem Gebrauchtmarkt zu finden ist. Und die gute Nachricht lautet: Auch als Gebrauchte weiß die Yamaha MT-07 noch immer mit ihren Tugenden zu beeindrucken. Mit Power, Handlichkeit, Ausstattung, Design – und wie sich mittlerweile herausgestellt hat, auch mit Zuverlässigkeit.

MT-07 zweifelsohne ein ­solides Motorrad Natürlich gibt es auch bei der Yamaha MT-07 ein paar Ecken und Kanten. Ein leichtes Kribbeln bei konstanter Drehzahl um 5.500/min beispielsweise. Oder das mitunter etwas hakelig zu schaltende Getriebe. Und schließlich die einzige wirkliche Problemzone: Die im LC-Display integrierte Ganganzeige gab sich nicht nur beim MOTORRAD-Dauertester als Wackelkandidat, auch in Internetforen wird von Aussetzern in höheren Gängen berichtet. Ansonsten ist in Sachen Technik alles picobello.

Optisch eher schlicht, hält das gut ablesbare LCD-Cockpit alle notwendigen Infos parat, Ganganzeige inklusive. Verbesserungspoten­zial bietet derweil das Fahrwerk: Gabel und Federbein sind vielen Fahrern zu weich. Yamaha hat im aktuellen Modelljahr 2018 darauf reagiert, für frühere Modelle bieten verschiedene Fahrwerksspezialisten Ersatz in Form neuer Gabelfedern oder eines ­Zubehör-Federbeins. Die Yamaha MT-07 ist also zweifelsohne ein ­solides Motorrad. Und doch hat sie als Gebrauchte ein Problem: den Neupreis. Der war und ist nämlich vergleichsweise niedrig, weshalb die durchaus gerechtfertigten Gebrauchtpreise beinahe zu hoch wirken. Ein Argument für den Gebrauchtkauf ist aber die Ausstattung: Komfort-Sitzbank, Windschild, Sturzbügel oder Gepäckbrücke. Bezieht man dieses Zubehör in die Rechnung mit ein, lässt sich beim Gebrauchtkauf gut sparen. Yamaha MT-07 auf dem MOTORRAD-Markt

Modellpflege 2014: Einführung der Yamaha MT-07 mit Reihenzweizylinder und 270 Grad Hubzapfenversatz. Lediglich 180 Kilogramm, ein sehr niedriger Preis von unter 6.000 Euro und die Möglichkeit der Drosselung auf 48 PS machten das 690-Kubik-Bike sehr attraktiv. ABS war im ersten Jahr optional. Farben: Schwarz, Grau, Rot, Weiß, Blau/Grau. Preise: 5.495 Euro (MT-07), 5.995 Euro (MT-07 ABS). Im Oktober desselben Jahres Rückrufaktion zur Montage eines modifizierten Batterie-Plus-Kabels. 2015: Neue Farbe: Extreme Yellow. Preiserhöhung auf 5.895 Euro ohne, 6.395 Euro mit ABS. Sonderversion Yamaha MT-07 Moto Cage mit Vorderradfelge, Rahmen, Motorschutz, Kühlerblenden und Handprotektoren in Rot (7.195 Euro). 2016: Yamaha MT-07 nur noch mit ABS erhältlich. Neue Farbe Night Fluo. Preise unverändert. 2017: Preiserhöhungen: Yamaha MT-07 auf 6.695 Euro, Moto Cage auf 7.295 Euro. 2018: Fürs aktuelle Modelljahr modernisiert: überarbeitetes Fahrwerk, veränderter Kunststofftank, neues Scheinwerfer-Design, angepasste Sitzposition. Farben: Night Fluo, ­Yamaha Blue und Tech Black. Preis: 6.795 Euro.

Marktsituation Auf dem Gebrauchtmarkt ist die Yamaha MT-07 in überraschender Zahl vertreten. Die Preise liegen recht hoch, doch Zubehör und die anhaltende Preisstabilität machen einen Gebrauchtkauf interessant.

Beispiel-Anzeige: EZ 03/2017, 18.000 km für 5.480 Euro 1.200 Euro unter dem Neupreis des Jahres 2017, gibt sich die Yamaha MT-07 in diesem Händlerangebot (Bild links) beinahe im Neuzustand. Sie ist scheckheftgepflegt und kommt mit neuen Reifen und umfangreicher Inspektion. Angebote ab 5.000 Euro (mittleres Preisniveau): Beispielanzeige: 9.500 km, EZ 08/2015, HU 08/2019, 1. Hand, 75 PS, scheckheftgepflegtes Motorrad im Topzustand, mit ABS und Sturzpads. 4.999 Euro Festpreis (Privatanbieter aus Niedersachsen). Mehr als 20.000 Kilometer hat bisher kaum eine zum Verkauf stehende Yamaha MT-07. Entsprechend gibt es keine wirklich günstigen Exemplare, die preiswertesten Offerten liegen bei 4.999 Euro. Dafür erhält man stets ein unfallfreies, scheckheftgepflegtes Motorrad, meist mit dem einen oder anderen Zubehörteil. Angebote ab 6.000 Euro (hohes Preisniveau): Beispielanzeige: 9.000 km, EZ 04/2017, HU 04/2019, gedrosselt auf 48 PS, scheckheftgepflegtes Motorrad im Topzustand, LED-Blinker, kurzer Kennzeichenhalter, Sportauspuff, Bordsteckdose, Tourenscheibe und Quicklock-Halterung. 6.500 Euro VHB oder Tausch (Privatangebot aus Sachsen). Über dem einstigen Neupreis des ersten Jahrgangs, aber immerhin günstiger als die Neufahrzeuge der folgenden Jahre, präsentieren sich ab 6.000 Euro Modelle mit reichlich Zubehör, Vorführer mit niedrigen Laufleistungen sowie das Sondermodell Moto Cage.

Händler-Interview mit Motorradhaus Scharmützelsee MOTORRAD: Wundern Sie sich eigentlich darüber, dass MOTORRAD eine Gebrauchtberatung für die Yamaha MT-07 schreibt? Schließlich spielt sie erst seit Kurzem eine Rolle auf dem Motorradmarkt … Motorradhaus Scharmützelsee: Das stimmt, aber es ist eben eine wesentliche Rolle. Und zwar sowohl für Motorradfahrer, die mit der Yamaha MT-07 ein geniales Motorrad zu einem günstigen Preis erhalten, als auch für Yamaha: Nach einer längeren und zögerlichen Modellpolitik haben sie mit der MT-09 und ganz besonders mit der MT-07 gerade noch die Kurve gekriegt.

Daniel Knust und Sylvio Bauer führen seit 2015 das Motorradhaus Scharmützelsee mit Verkauf und Werkstatt. MOTORRAD: Seither mischt die Yamaha MT-07 den Motorradmarkt ordentlich auf, bietet sie doch sehr viel Motorrad für recht wenig Geld. Empfehlen Sie bei einem derart günstigen Neupreis überhaupt einen Gebrauchtkauf oder doch lieber gleich den Neukauf? Motorradhaus Scharmützelsee: Letztlich muss das natürlich jeder selbst entscheiden. Es gibt aber bereits viele gepflegte Fahrzeuge aus erster Hand, die gebraucht angeboten werden. Da lassen sich durchaus bis zu 2.000 Euro gegenüber dem Neukauf sparen. Und da der Einstiegspreis eben so günstig war, haben viele Erstbesitzer gleich noch in einen Zubehörauspuff investiert, die Yamaha MT-07 tieferlegen lassen oder zumindest verstellbare Hebel montiert. Gebrauchtkäufer können davon natürlich profitieren. MOTORRAD: Wie erklären Sie sich diese für ein so junges Bike ungewöhnliche Präsenz auf dem Gebrauchtmarkt? Motorradhaus Scharmützelsee: Das hat zwei Gründe. Zum einen ist die Yamaha MT-07 ein Motorrad für Einsteiger beziehungsweise Wiedereinsteiger. Daher orientieren sich viele Besitzer recht bald neu. Außerdem liegt es natürlich an den verkauften Stückzahlen: Es gibt einfach sehr viele MT-07 in Deutschland. Und woran es übrigens ganz sicher nicht liegt: an irgendwelchen technischen Unzulänglichkeiten. MOTORRAD: Die technische Zuverlässigkeit stellte die Yamaha MT-07 auch im MOTORRAD-Dauertest unter Beweis: Abgesehen von der manchmal streikenden Ganganzeige gab sich die MT über 50.000 Kilometer keine Blöße. Wie sehen Ihre Erfahrungen in Sachen Zuverlässigkeit aus? Motorradhaus Scharmützelsee: Auch bei uns hat die Yamaha MT-07 einen guten Ruf, was die Technik angeht. Wir hatten allerdings ein paar Modelle, bei denen das Lenkkopflager einen Rastpunkt aufwies. Darauf sollte man bei der Besichtigung achten. Ansonsten gibt es keine spezifischen Mängel, Interessenten sollten aber natürlich auf die üblichen Punkte achten, also beispielsweise Scheckheftpflege und den Verschleiß von Kette und Reifen. MOTORRAD: Stichwort „scheckheftgepflegt“: Die Service-Intervalle liegen bei 10.000 Kilometern, das Ventilspiel soll alle 40.000 Kilometer kontrolliert werden. Sind das praxisgerechte Vorgaben? Motorradhaus Scharmützelsee: Was das Ventilspiel angeht, sind wir etwas skeptisch. Wir hatten schon Modelle, bei denen nach einer Laufleistung von 15.000 Kilometern das Ventilspiel korrigiert werden musste. Das hört man aber notfalls bei der Besichtigung durch ein lautes Klappern im Zylinderkopf. MOTORRAD: Wie lautet Ihre Prognose für die nächsten Jahre, was die Yamaha MT-07 angeht? Motorradhaus Scharmützelsee: Wir halten die Yamaha MT-07 für sehr preisstabil. Und da sie nur wenig direkte, ernst zu nehmende Konkurrenz hat, wird sie sich gebraucht wie neu sicherlich auch weiterhin gut verkaufen.

Technische Daten Yamaha MT-07 Yamaha MT-07, Modelljahr 2015 Motor Wassergekühlter Zweizylinder-Viertakt-Reihenmotor, vier Ventile pro Zylinder, Nasssumpfschmierung, Einspritzung, geregelter Katalysator, mechanisch betätigte Mehrscheiben-Ölbadkupplung, Sechsganggetriebe, O-Ring-Kette.

Bohrung x Hub: 80,0 x 68,6 mm

Hubraum: 690 cm³

Nennleistung: 55 kW (75 PS) bei 9.000/min

Max. Drehmoment: 68 Nm bei 6.500/min Fahrwerk Brückenrahmen aus Stahlrohr, Telegabel, Zweiarmschwinge aus Stahl, Zentralfederbein mit Hebelsystem, verstellbare Federbasis, Doppelscheibenbremse vorn, Scheibenbremse hinten, ABS.

Alu-Gussräder: 3.50 x 17; 5.50 x 17

Reifen: 120/70 ZR 17; 180/55 ZR 17 Maße + Gewichte Radstand 1.400 mm, Lenkkopfwinkel 65,5 Grad, Nachlauf 90 mm, Federweg vorn/hinten 130/130 mm, Sitzhöhe* 805 mm, ­Gewicht vollgetankt* 184 kg, Tankinhalt 14,0 Liter. Messungen (MOTORRAD 9/2014) Höchstgeschwindigkeit: 207 km/h

Beschleunigung 0–100 km/h*: 3,8 sek

Durchzug 60–100 km/h*: 4,0 sek

Verbrauch*: 3,5 l/100 km (Landstraße) *MOTORRAD-Messungen

Die Alternativen Honda CB 650 F Mit ihrem Reihenvierzylinder liegt die Honda nicht nur in Sachen Leistung, ­sondern auch beim Gewicht ganz vorne. Vierzylinder-Reihenmotor, 87 PS, Gewicht 212 kg, 0–100 km/h 3,8 sek, Vmax 195 km/h, Verbrauch 4,3 Liter, ABS, ab 5.000 Euro* Zum Fahrbericht: Honda CB 650 F Zum Vergleichstest: Honda CB 650 F, Kawasaki ER-6n, Yamaha MT-07 und Suzuki SV 650