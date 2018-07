Givi Koffersystem V37

Die Koffer gibt es mit zwei verschiedenen Inserts.

Verschiedene Designvarianten

Auch wenn die Koffer neu sind, so sind sie mit den alten Befestigungssystemen Givi PLX und PLXR kompatibel. Durch den neuen Schnitt sollen sie Koffer weniger Platz benötigen und so dem Beifahrer mehr Bewegungsfreiheit bieten. Die V37-Koffer sind mit einem Sicherheitsschloss mit Schlüssel ausgestattet. Möglich ist zudem eine Gleichschließung mit bis zu drei weiteren Koffern aus dem Givi-Programm.

Zu haben sind die Givi V37-Koffer paarweise in Ausführungen mit grauen oder roten Reflektoren. Das pfeilförmig gestaltete Insert auf den Kofferdeckeln gibt es wahlweise in Mattsilber oder später auch in Carbon.

Zu haben ist das Givi V37-Koffersystem zu Preisen ab 509 Euro.