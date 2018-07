Mit der Gravel T-Linie bringt Givi ein wasserdichtes Satteltaschensystem auf den Markt, das für Offroadtouren und Reisen auf unbefestigten Wegen konzipiert wurde. Die aus Polyester gefertigten GRT709-Taschen bieten ein Fassungsvermögen von 35 Litern. Über eine Kunststoffplatte an der Taschenrückseite lassen sich die Taschen mit einer Adapterplatte an Trägersystemen PL, PLR, PL und CAM befestigen. Aber auch an verschiedenen Fremdträgern lassen sich die Grundplatten fixieren.

Für die Satteltaschen und andere Stausystemkomponenten sind bis zu fünf gleichschließende Schlösser verfügbar. Die Schlösser sichern die Taschen am Träger, aber nicht den Tascheninhalt selbst. Die Taschen an sich sind mit einem wasserdichten Rollverschluss versehen. Absolut wassergeschützt machen das Gepäck wasserdichte und herausnehmbare Innentaschen mit Tragegurt und Dokumentenfach. Ein weiteres Außenfach mit Innentasche kann beispielsweise Trinkflaschen aufnehmen. Ein außenliegendes Gurtsystem erlaubt es weitere Utensilien zu befestigen. Für Sicherheit sorgen reflektierende Aufnäher. Der Paarpreis für die Givi GRT709-Taschen liegt bei 589 Euro.