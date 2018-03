Schwabenleder-Tasche aus recycelter Kombi

Klar, dann muss auf eine neue Kombi gespart werden. Trotzdem, so einen liebgewonnenen, nicht ganz günstigen Anzug schmeißt man nicht einfach weg. Das dachte sich auch Sabrina, die vor eineinhalb Jahren einen schweren Motorradunfall erlitt und sich bis vor kurzem immer noch nicht von ihrer zerschnittenen Schwabenlederkombi trennen konnte: „Ich will die nicht wegschmeißen!“

„Sabi, weisch was, wir machen einfach 'ne Tasche draus“, kam der Vorschlag von ihrer besten Freundin Julia Hämmer, die ihr die Lederkombi genäht hatte. „Und dann isch 'se natürlich voll eskaliert.“ Julia ist zusammen mit ihrem Zwillingsbruder Dennis Eigentümerin von Schwabenleder. In der Firma, mit Sitz im schwäbischen Remstal, begann sie 2013 auch ihre Ausbildung zur Maßschneiderin. Seit dem Tod ihres Vaters Claus Hämmer († Januar 2014) führen die beiden Geschwister „Papas Firma“ zusammen mit den Teilhabern Robin Stängle und Jasmin Storzek.

„Du Sabi, deine Blutspuren beseitigsch aber vorher, gäh?!“ Vielleicht hilft das auch, den Unfall weiter zu verarbeiten. Die 26-Jährige brach sich damals sämtliche Knochen, erlitt innere Blutungen und lag 3 Wochen im Koma. Jetzt, eineinhalb Jahre später, stehen immer noch Operationen an. Aber sie läuft, spricht und lacht wieder. Nur Motorradfahren, das will sie nicht mehr. Der Szene und dem Rennsport steht sie aber weiterhin nahe, begleitet ihre beste Freundin regelmäßig zu Rennen und Renntrainings, fiebert mit und jubelt.

Preis auf Anfrage

Der Prototyp überzeugt. Kaum postet Julia das Ergebnis auf ihrem Facebook-Profil, trudeln die ersten Anfragen ein. Für Helmtaschen reicht das Material, auch Stiefeltaschen sind genauso umsetzbar wie die hier gezeigte Sporttasche mit flugzeugtauglichen Handgepäcksmaßen. Je nach vorhandenem Material, sind die Größen variabel.

Ob es die Taschen irgendwann regulär im Angebot gibt? „Oh, da muss i erschd no rumrechne. Des sin scho a paar Arbeitsstunde.“ An dieser Stelle also folgende Auskunft: Preis auf Anfrage. Aber wer für seine Maßkombi mindestens 1.600 Euro bezahlt hat, will sie eventuell lieber upcycelt als Tasche weiterverwenden, als sie in den Müll zu schmeißen. „'S wär halt arg schad oms Matrial.“