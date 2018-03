MOTORRAD probiert aus

Vor allem Saisonkennzeichenverweigerer kennen die gefürchtete Übergangszeit. Also Frühherbst oder Spätwinter. Dann, wenn der Winterhandschuh zu warm, die geliebte Sportversion aber noch zu dünn ist. Dafür bietet der Motorrad-Textilhersteller Held jetzt eine tolle Lösung: den Exact für 99 Euro. Der heißt so, weil Held ein Gore-Tex-Laminat fest mit dem Obermaterial aus Stretchgewebe verbindet. Das Resultat: Die Handschuhe sind wasser- und winddicht sowie atmungsaktiv, und das Griffgefühl gefällt gut.



Gefühlsecht: der neue Handschuh Exact von Held für 99 EuroFoto: Jahn

Weil der Handschuh an den Fingern, besonders am Ansatz, sehr eng ausfällt, muss der ladenneue Exact erst mal ein paar hundert Kilometer eingetragen werden. Erst dann sitzt er wirklich bequem. Dies bestätigten mehrere MOTORRAD-Mitarbeiter während einer einmonatigen Probephase. Und wollen ihren Exact nicht mehr hergeben. Weitere Details: Unterhand Ziegenleder, Handkantenschutz, erhältliche Größen 7 bis 11.

