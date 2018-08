Mit Alex Polita holen Jens Holzhauer und sein Holzhauer Racing Promotion Team die nächste Granate in die Internationale Deutsche Motorradmeisterschaft und die IDM-Superbike-Klasse. Polita wird dieses Jahr noch am Lausitzring, in Assen und auf dem Hockenheimring die Honda CBR1000RR pilotieren. „Für mich ist das eine richtig coole Gelegenheit“, verrät Polita im Gespräch mit MOTORRADonline, „denn in meiner Karriere bin ich noch nie Honda gefahren.“ „Die Gespräche haben vor circa zwei Wochen angefangen, alles dank Matteo Baiocco. Er war schon mal für Jens unterwegs und hat mich gefragt, ob ich es in der IDM probieren möchte.“

Top-6-Platzierungen in der National Trophy Polita ist dieses Jahr in der italienischen Superstock-Meisterschaft, der „National Trophy“ unterwegs und hat in den vier gefahrenen Läufen bisher immer die Top-Sechs erreicht, allerdings sei nicht viel mehr drin. „Für mich ist das eine große Nummer, denn dieses Jahr bin ich in der italienischen Meisterschaft unterwegs. Mein Motorrad ist da nicht schlecht, aber das Team ist eher eine Familien-Angelegenheit und das macht es für mich schwer. Die meisten sind in Werks-Teams unterwegs mit Granaten-Material und wenn ich Fünfter werde, ist das schon wie ein Sieg.“ „Daher ist das für mich eine tolle Chance, die letzten drei Saisonstationen in der IDM zu fahren. Dort werde ich alles geben, damit ich auch nächstes Jahr für Jens Holzhauer fahren kann.“