Endlich hat das Heck-Meck der letzten Jahre um die Zukunft der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft ein Ende! Die IDM wird auch 2019 stattfinden. Das gaben die Verantwortlichen der Motor Presse Stuttgart und des MOTORRAD action teams im Rahmen des Belgien-Laufes in Zolder am letzten Wochenende bekannt.

„Die IDM 2019 ist ein fester Bestandteil im Geschäftsfeld der Motor Presse Stuttgart“, so Matthias Schröter, Leiter des MOTORRAD action teams. „Die ersten Termine und Rennstrecken sind schon fixiert. Wir werden auf jeden Fall in Hockenheim und in Assen fahren. Außerdem soll die German Speedweek in Oschersleben zu einem Motorrad-Festival ausgebaut werden, in dem alle IDM-Klassen vertreten sind.“

Für alle Beteiligten bedeutet diese Nachricht ein Aufatmen. Seit der DMSB die Lenkungs-Geschicke der IDM Ende 2012 abgegeben hatte, ist die Internationale Deutsche Motorradmeisterschaft durch unruhige Fahrwasser geschippert. Auch nach der Übernahme durch das MOTORRAD action team gab es Ende 2017 noch einmal Ungewissheit über den Fortbestand der IDM. Dieser ist nun gesichert.