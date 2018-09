Eine spektakuläre und spannende IDM-Saison 2018 geht dieses Wochenende auf dem Hockenheimring zu Ende. Dabei gab es am Samstag in der IDM Sidecar mit Josef Sattler / Uwe Neubert die ersten Meister zu küren. Alle anderen Entscheidungen stehen noch aus und fallen am Sonntag.

IDM Superbike 1000 – Qualifying: Mikhalchik mit der Pole zum Finale Ilya Mikhalchik wird das große Finale der IDM Superbike 1000 auf dem Hockenheimring von der Pole-Position aus aufnehmen. Der Ukrainer sicherte sich für seinen finalen Titelkampf in 1:26,632 Minuten die beste Ausgangsposition. Er blieb 0,277 Sekunden vor seinem schärfsten Kontrahenten Bastien Mackels aus Belgien. Die erste Startreihe wird Julian Puffe abrunden, der auf Mackels nur 0,084 Sekunden verlor. Damit stehen morgen drei BMWs in Reihe eins.



Puffe hatte im zweiten Qualifying einen Sturz weg zu stecken. Der Schleizer rutschte in der Parabolika aus und suchte anschließend mit hohem Blutdruck und einer Schürfwunde am Arm das Medical Center auf. Puffe ist aber soweit okay, dass er morgen die Rennen wird fahren können.



Der vierte Startplatz ging an Florian Alt auf der Viltais Yamaha. Alt fährt einen IDM-Gaststart mit seinem Team, mit welchem er sonst in der Langstrecken-Weltmeisterschaft unterwegs ist. Er kam bis auf 0,748 Sekunden an die Mikhalchik-Zeit heran und blieb nur 0,002 Sekunden vor Dominic Schmitter auf der Hertrampf-Suzuki. Mit exakt einer Sekunde Rückstand auf die Pole wurde Toni Finsterbusch Sechster.



Stefan Kerschbaumer (Yamaha), Alesssandro Polita (Honda), Jan Mohr und Ricardo Brink (beide Yamaha) rundeten die Top-Ten ab. Bobby Bos (Yamaha), Jan Halbich (Kawasaki), Marco Nekvasil (Suzuki), Pepijn Bijsterbosch (BMW) und Danny de Boer (Kawasaki) belegen die Startplätze elf bis 15.

IDM Sidecar – Rennen 1: Sieg Kretzer, Meister Sattler Andre Kretzer / Björn Bosch haben zwar das vorletzte Saisonrennen der IDM Sidecar am Samstagabend in Hockenheim gewonnen, doch Josef Sattler und Uwe Neubert reichte der zweite Platz im Rennen zum Titelgewinn.



Kretzer/Bosch hatten sich gleich am Start in Führung gesetzt und konnten sich auf der ersten Runde etwas Vorsprung herausfahren. Der angeschlagene Sattler aber kämpfte sich mit Neubert wieder heran. Als zu Beginn der zehnten Runde nach Unfall von Adam Treasure / Bradley Gorrie abgebrochen werden musste, wurde das Rennen nach acht Runden aber mit voller Punktzahl gewertet.



Kretzer gewann mit 0,243 Sekunden Vorsprung auf Sattler, der damit neuer Internationaler Deutscher Meister der Klasse IDM Sidecar ist.



Rang drei im Rennen wurde hart zwischen Mike Roscher / Anna Burkard und Bennie Streuer / Gerard Daalhuizen ausgefochten. Dabei versuchte der abgelöste Meister Streuer alles, um an Roscher vorbei zu kommen. Der aber verteidigte seine Position. „Besonders in der Sachskurve war Bennie echt stärker“, verriet Roscher gegenüber MOTORRADonline. „Da hat er es einfach viel schneller reinlaufen lassen, als ich. Ich werde halt alt“, lachte er. Streuer verpasste das Podest um eine halbe Sekunde und muss nun seine Startnummer 1 abgeben.



Robert Zimmermann / Michael Prudlik holten Rang fünf vor John Smits/Gunter Verburgge, Andres Nussbaum/Manuel Hirschi, Adam Treasure/Bradley Gorrie, Peter Schröder/Denise Kartheininger und Hilbert Talens/Frank Claeys.

IDM Supersport 300 – Rennen 1: Erhard wirft Entscheidung weg Ausgerechnet auf der letzten Runde hat Toni Erhard in Führung liegend nicht nur den Sieg, sondern auch die vorzeitige Titelentscheidung in die Hockenheimer Mercedes-Arena geworfen. Der Kiefer-Racing-KTM-Pilot zu MOTORRADonline: „Das war meine eigene Schuld, mir ist einfach das Vorderrad weggerutscht!“



Damit ging der Sieg an Dion Otten vor Micky Winkler und Jeffrey Buis. Otten siegte am Schluss mit fünfeinhalb Sekunden Vorsprung. Der Kampf um Rang zwei aber blieb bis zur letzten Kurve spannend: Winkler setzte sich um 0,027 Sekunden gegen Buis durch, die Ränge zwei bis fünf trennten im Ziel runde drei Zehntelsekunden.

IDM Supersport 300 – Qualifying: Erhard macht ernst Toni Erhard kann bereits am Samstag im ersten Lauf zur IDM Supersport 300 den Meistertitel klar machen. Dem Kiefer-KTM-Piloten würde dazu ein 14. Platz reichen. Erhard holte sich in 1:39,448 Minuten dabei auch die beste Augangsposition für die letzten beiden Saisonrennen. Er blieb um 0,542 Sekunden vor seinem ärgsten Kontrahenten Dion Otten aus den Niederlanden. Nur der Honda-Pilot schaffte neben Erhard den Sprung unter 1:40.



Startplatz drei ging an Kevin Mijwaart vor Joep Overbeeke und Troy Beinlich. Max Schmidt, Jeffrey Buis, Micky Winkler, Tom Molenaar und Finn de Bruin rundeten die Top-Ten ab.

IDM Supersport 600: Wahr vor Kroeze und Rubin Der Pole-Sitter für das Finale der IDM Supersport 600 heißt Kevin Wahr. Der Yamaha-Pilot setzte sich in 1:29,756 Minuten um nur 45 Tausendstelsekunden gegen Sander Kroeze durch. Daniel Rubin fuhr weitere 55 Tausendstel dahinter auf den dritten Startplatz.



Marc Buchner (+0,277), Patrick Hobelberger (+0,297), Dominik Rubin (+0,412) und Max Enderlein (+0,476) blieben alle unter einer halben Sekunde Rückstand auf die Bestzeit.



Enderlein ist weiter Meisterschaftsführender, hatte aber zuletzt die beiden Rennen in Assen nach einem Trainingssturz mit Schlüsselbeinbruch auslassen müssen. In Hockenheim ist er wieder dabei und hat den Fokus auf den Titelgewinn gelegt.