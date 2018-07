IDM Superbike Zolder

Weitere Pole-Position für Ilya Mikhalchik. Der alpha Racing Van Zon BMW-Pilot sicherte sich in Zolder (Belgien) in 1:32,106 Minuten die beste Ausgangslage für die beiden morgigen Rennen. Mikhalchik konnte seine Zeit im ersten Training am Vormittag setzen, musste am Samstag aber auch zwei Stürze wegstecken.

Startplatz zwei ging an den Lokalmatadoren Bastien Mackels auf der wilbers-bmw-racing Maschine. Er verpasste den besten Startplatz nur um 0,041 Sekunden. „Ich weiß aber auch nicht, wo ich die noch raus holen soll“, sagte er MOTORRADonline vor dem zweiten Qualifying. „Ich denke, es wird jetzt eh nicht mehr schneller werden, es ist ziemlich heiß.“ Und so war es dann auch – Mackels fuhr rund eine halbe Sekunde langsamer als am Vormittag.

Die erste Startreihe wird Mikhalchiks Teamkollege Julian Puffe komplettieren. Der Schleizer kam auf 0,209 Sekunden an die Pole-Zeit heran. „Ich bin aber auf meinem letzten Versuch gleich zwei Mal von Pepijn Bijsterbosch aufgehalten worden, daher konnte ich mich am Nachmittag nicht mehr verbessern“, verriet er MOTORRADonline.

Startplatz vier ging an Stefan Kerschbaumer vor seinem MPB Racing Teamkollegen Daniel Kartheininger. Bijsterbosch auf BMW mholte Startplatz sechs.

Die dritte Reihe wird von Dominic Schmitter auf der besten Suzuki eröffnet. Schmitter kam bis auf 1,3 Sekunden an die Bestzeit heran – und steht dieses Wochenende in Zolder besonders unter Beobachtung: Im Rahmen des IDM-Laufes findet auch das Europa-Treffen der GSX-R-Fahrer statt. Als Stargast ist Kevin Schwantz bereits angereist, Alex Rins wird am Sonntag zu Gast sein. Neben Schmitter wird Jan Halbich auf Honda Aufstellung nehmen, Toni Finsterbusch brachte eine zweite Suzuki in die dritte Startreihe.

Bobby Bos holte mit der MGM-Yamaha den zehnten Startplatz und blieb vor den beiden Kawasakis mit Mathieu Gines und Lucy Glöckner. Ricardo Brink, Janusch Prokop und Philipp Gengelbach rundeten die Top-15 ab.