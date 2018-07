IDM Zolder Vorschau

Danny de Boers Bike bleibt unbesetzt

Der Mann, den es zu schlagen gilt, bleibt Ilya Mikhalchik. Aus den ersten vier Läufen der IDM Superbike, hat der Ukrainer drei Siege und einen zweiten Platz angehäuft. „In Zolder haben die anderen mehr Erfahrung, aber auch wir haben da schon getestet“, zeigt er sich unbeeindruckt von der Konkurrenz. Es wird auch das Heimrennen seines Alpha Racing Van Zon BMW Teams von Werner Daemen.

Das Heimrennen wird es aber auch für Mikhalchiks ärgsten Widersacher, den Belgier Bastien Mackels im Wilbers-BMW-Team. Der liegt nur 14 Punkte hinter seinem Markenkollegen zurück und hatte den ersten Lauf des Jahres gewonnen.

Im Team MGM Yamaha wird es einen Einzelauftritt mit Bobby Bos geben. War in Oschersleben bei der Speedweek noch der Italiener Lorenzo Lanzi eingesprungen, bleibt das Motorrad von Danny de Boer, der nach dem ersten Saisonlauf hingeschmissen hatte, in Belgien verwaist.

Bei Alpha Racing Van Zon BMW von Werner Daemen bleibt ebenfalls das Motorrad von Christof Höfer unbesetzt. „Fifty“ hatte sich im Qualifying zur Langstrecken-Weltmeisterschaft in Oschersleben das Schulterblatt gebrochen und peilt nun ein Comeback in Schleiz an. Am Sonntag wird er in Zolder trotzdem dabei sein.