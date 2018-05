Fallen wir mal nicht mit der Tür ins Haus und rufen gleich den Mega-Gewinner aus – zumindest nicht im gedruckten Wort. Zwar dürfen sich die Superbikes durchaus als Königs-Kategorie der PS-Leserwahl fühlen und ist der Wahlausgang bei den leistungsstrotzenden Kampfmaschinen entsprechend spannend, aber mit der weitaus größten Überraschung wartet in diesem Jahr eine andere Sparte auf: Die Naked Bikes sind unter sportlichen Motorradfahrern längst Mega-Seller, und in den letzten Jahren machten die direkt von Superbikes abgeleiteten Modelle in dieser Kategorie die Podestplätze unter sich aus. In diesem Jahr aber schob sich ein Bike auf den dritten Platz, das zum einen gar nicht so angriffslustig aussieht und das auch im Vergleich zu den großen Favoriten in Sachen Motorleistung geradezu schwachbrüstig daherkommt. Die Rede ist von der Kawasaki Z 900 RS, einem Retro-Bike mit 111 PS.

Der mächtigste Motor gewinnt am Ende doch Sind Mega-PS damit out? Fast könnte man es meinen, denn auch in den Kategorien „Adventure Sport“ und „Sportliche Allrounder“ haben sich mit der Honda Africa Twin und der Ducati SuperSport eher moderat motorisierte Bikes ganz nach vorn geschoben. Und auch bei den Crossover-Motorrädern konnte sich mit der neuen Aprilia Dorsoduro 900 eine Maschine platzieren, die unter 100 PS leistet. Auffallend ist auch das Abschneiden der beliebtesten Marke 2018. BMW zählte in den vergangenen Jahren zu den ganz großen Absahnern bei der Leserwahl, muss aber in diesem Jahr merklich zurückstecken. Sowohl die GS als auch die nackte S 1000 rutschen vom Podest. Dafür beherrscht Ducati das echte Supersport-Segment nun komplett. Unterhalb der Superbikes, in der Kategorie bis 990 Kubik, unterstreicht die Siegerin Ducati 959 Panigale dann, dass für unsere Leser wenigstens bei echten Sportraketen Leistung und Hubraum durch nichts zu ersetzen ist. Und spätestens mit dem „Von-null-auf-eins“-Sieg der Panigale V4 S bei den Superbikes scheint sich die PS-Welt wieder in gewohnten Bahnen zu bewegen: Gewonnen hat die Königsdisziplin schlicht das leistungsstärkste Motorrad.