Sie möchten eine saubere Linie fahren und ein perfektes Gefühl für die Schräglage entwickeln? Dann sind Sie in der Schräglagenschule genau richtig. Bei diesem Motorradtraining verbessern Sie Ihr Fahrkönnen mit professioneller Unterstützung unserer Instruktoren, die Ihnen ein gutes Gefühl für Schräglage vermitteln.

Immer ein Sicherheitsgewinn

Fahrdynamik ist genau ihr Ding, dann ab zum Fahrdynamiktraining. Die verschiedensten Handlingkurse, eine Serpentinenstrecke wie am Stilfser Joch und eine große Asphaltfläche bieten abwechslungsreiche Trainingsmöglichkeiten auf dem Gelände in Boxberg. Hier können Sie bei dem ein- oder zweitägigen Fahrsicherheitstraining an Ihrem Fahrkönnen feilen sowie die elektronischen Assistenz­systeme Ihres Motorrads kennenlernen. Gemeinsam mit unseren erfahrenen Instruk­oren trainieren Sie Alltagssituationen, Schräglagen, aber auch Gefahrensituationen und Notmanöver.

Neben jeder Menge Fahrspaß erhalten Sie bei jedem Training fast nebenbei einen deutlichen Sicherheitsge­winn für jeden Meter auf dem Motorrad.

Hier geht es zu den aktuellen Angeboten: