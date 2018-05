Leser-Test-Ride Ducati Scrambler 1100 Special

Andreas 1. Testwoche

Das Motorrad käme für mich in Frage/nicht in Frage, weil ...: Es finden bereits intensive, familieninterne Diskussionen statt, ob wir die Scrambler 1100 kaufen, oder eine Scrambler 1100 (für Thomas (Anm. d Red.: Thomas ist der Ehemann von Andrea. Er nennt eine Monster 1200 und eine 1198 sein Eigen)) und eine Scrambler 800 (für mich). Ich möchte mal die 800er im Vergleich zur 1100er fahren.

Christophs 1. Testwoche

Das Motorrad käme für mich in Frage/nicht in Frage, weil ...: Die Scrambler würde für mich in Frage kommen, weil sie ein sehr schön zu fahrendes Allround-Mopped abgibt, mit dem ich nicht nur die Landstraße unsicher machen kann, sondern auch gerne mal zur Arbeit oder einfach nur an die Eisdiele fahre.

Fahreindrücke Stadt: Beim Fahren in der Stadt benutze ich meistens den Journey Modus, da er etwas sanfter anspricht aber trotzdem die volle Leistung hat. Fahreindrücke Soziusbetrieb: Für kurze Ausfahrten absolut okay, jedoch sind die Haltegriffe unterm Sitz zwar nett gemeint, aber eher unpraktisch. Außerdem werden sie sehr warm.

Olivers 1. Testwoche

Fahreindrücke Stadt: Tolles, einfaches Handling, spurt in jedem Gang, fließt super mit im Stadtverkehr. Aber vor allem zieht sie alle Blicke auf sich, was auch am beeindruckenden Sound liegt.

Fahreindrücke Landstraße: Die Duc fährt sich vor allem auf kurvigen Straßen einfach traumhaft, bietet Durchzug in jeder Lebenslage und kommt auch gut in höheren Gängen aus dem Drehzahlkeller. Die Bremsen sind hervorragend, wobei die Hinterbremse für meinen geschmack einen Ticken bissiger sein könnte.

Fahreindrücke Autobahn: Sehr anstrengend zu fahren da die Scrambler ja ohne Verkleidung daherkommt. So nach 300 gefahrenen Kilometern wurde es für die Arme echt anstrengend. Aber bis dahin macht sie riesig Spaß, weil sie auch in den hohen Gängen kraftvoll durchzieht. Auch hier gabe es während der Fahrt viele Schaulustige und „Fotografen“. An jeder Raststätte hatten wir sofort Zulauf. Das war total ungewohnt, da ich mich ja selbst erst an die Scrambler gewöhnen musste und gleich Frage und Antwort für alle Interessierten stehen musste. War aber total klasse!

Fahreindrücke Soziusbetrieb: Meine Söhne ließen es sich nicht nehmen und haben jede Möglichkeit genutzt mitzufahren. Das Fahrverhalten mit Sozius ist unproblematisch. Das Ansprechverhalten des Motors ist exakt gleich dem ohne Sozius. Kraft ist also immer und ausreichend vorhanden. Nur die Bremse muss mit mehr Gefühl betätigt werden, hat aber trotzdem genug Kraft.

Gesamtbewertung (Schulnoten 1-6): 1

Das Motorrad käme für mich in Frage/nicht in Frage, weil ...: Die Scrambler 1100 käme für mich in Frage, denn der 1. Eindruck ist für mich entscheidend. Und der ist perfekt!

Das hat mich überrascht: Sie ist kein Leichtgewicht und trotzdem super zu beherrschen.

Das hat mich enttäuscht: Das Cockpit – nur LCD geht gar nicht. Wenigstens der Drehzahlenmesser sollte analog vorhanden sein. Die Hinterradbremse könnte etwas besser zupacken und das Fahrwerk dürfte etwas weicher sein. Das ist aber keine wirkliche Enttäuschung, sondern nur ein Hinweis.

Hauptunterschiede zum akutellen Motorrad: Tja, da ich leider zur Zeit kein Motorrad besitze, gibt es zu 100% Vorteil Scrambler 1100!

Preis-Leistungs-Verhältnis: Super Motorrad mit allen Features zum angemessenen Preis – eben etwas Besonderes.