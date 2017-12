Der MOTORRAD-Katalog 2018 liegt seit 5. Dezember an den Kiosken und in den Bahnhofsbuchhandlungen. Auf 292 Seiten bietet er den umfangreichsten Überblick über in Deutschland erhältliche Motorräder, 125er, Elektro-Motorräder und sogar 50er und Pocketbikes.

Eine wesentliche Änderung gegenüber den Vorjahren betrifft die Roller: Sie sind in ihre jeweiligen Hubraumrubriken integriert (Elektro, 50er, 125er und "offen") und belegen keine separate Kategorie mehr.

Traditionell bietet der MOTORRAD-Katalog über die Vorstellung des Modelljahrgangs hinaus jede Menge Bonus-Informationen, so auch in dieser Ausgabe:

Übersicht über 348 Motorräder, die seit 2007 nach der MOTORRAD-1000-Punkte-Wertung getestet und bewertet wurden. (Spoiler: Auf dem vierten Platz liegt keine BMW, auf dem viertletzten Platz auch nicht.)

Getunte und umgebaute Motorräder

Die wichtigsten Motorrad-Rennserien und -klassen der Saison 2017

Motorräder für den Sporteinsatz - vom Minibike bis zur 450er-Sportenduro und Bahnsport-Motorrädern, dazu ein Überblick über die aktuelle Technik

Gespanne inklusive einer Würdigung von Trends und Neuentwicklungen

Messereportage von der EICMA

Aktuelle Neuheiten aus den Bereichen Motorrad-Bekleidung und Motorrad-Zubehör

MOTORRAD-Testsieger 2017

Zusammenfassung der MOTORRAD-Reifentests 2017

Umfangreicher, redaktionell gepflegter Adressteil von Universal- und Spezialbetrieben für jede Gelegenheit

... und eine traditionsgemäß unglaublich flache Schluss-Pointe auf Seite 290.

Das jährliche Pflichtwerk für alle, die in Sachen Motorräder optimal informiert sein wollen, ist und bleibt der MOTORRAD-Katalog. In der 2018er-Ausgabe vielleicht sogar mehr als je zuvor.

MOTORRAD-Katalog 2018. 292 Seiten, 9,50 Euro. Erscheinungstag: 5. Dezember 2017.