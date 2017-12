Fototraining für Motorrad-Fotografie

Die Sonne lacht, Blende acht! Viereckig denken! Weg von der Mitte! – Fotoweisheiten. Die Kursteilnehmer nehmen die Tipps von Profifotograf Gerhard Eisenschink dankbar an, schließlich bleiben einem knackige Slogans besser im Kopf hängen, etwa, wenn es schnell gehen muss an der Kamera. Jetzt muss es schnell gehen. Acht Männer und eine Frau liegen im Gras am Kurvenrand einer sorgfältig ausgewählten Spitzkehre mitten auf der Rossfeld-Panoramastraße im Berchtesgadener Land, einige drücken noch hektisch an den Bedienelementen ihrer Apparate herum oder drehen an den Objektiven. Das Motorengeräusch der herannahenden Zweizylindermaschine schwillt an. In wenigen Sekunden wird die Africa Twin durchs Bild rauschen, dann müssen alle Einstellungen passen. Letztes Maßnehmen, tief durchatmen, uuund: klick, klick klick.

Kein Wellness-Urlaub! „Morgenstund, Geruch im Mund“, flachst Eisenschink. Wieder so eine spezielle Weisheit für Fotografen, diesmal aber in scherzhaft abgewandelter Form. Er geht zu den einzelnen Hobbyknipsern, die sich nun wieder aus ihrer Kauerstellung erheben, und begutachtet die Ergebnisse auf den Displays. Abends zuvor im Hotel-Seminarraum gab es den Theorieteil des Motorrad-Fotokurses, der dieses Jahr im Juni erstmalig vom MOTORRAD action team angeboten wurde. Hintergrund: Bei vielen Trainings und Reisen beklagen sich Motorradfahrer darüber, dass sie trotz anständigem Fotoequipment selten wirklich prickelnde Bilder von ihren Erlebnissen vor Ort einfangen. Warum also nicht ein Training, das Motorrad und Fotografie verbindet? Bei Weizenbier und Cappuccino ließen sich die aus halb Deutschland und der Schweiz angereisten Teilnehmer des Pilot-Workshops also zunächst abends Grundlagen zu Motivwahl, Gestaltung, technischer Umsetzung und zu Kurvenfotos von Profi Eisenschink vermitteln. Der, überzeugter Frühaufsteher, brachte da schon den Morgenstund-Spruch. Meinte, um Sechse rum fange man die besten Bilder. Prima Gelegenheit, Theorie in Praxis umzusetzen. Den Teilnehmern dämmerte: Das hier wird kein Wellness-Urlaub, hier wird richtig gearbeitet. Gut so, denn am Ende möchte man nutzbares Fotowissen statt nur ein paar glückliche Schnappschüsse mitbringen. Einige sind mit High-End-Ausrüstung angereist, andere besitzen nur eine kompakte Kamera. Auch beim fotografischen Vorwissen gibt es Unterschiede. Der eine hat sogar schon eine Reisereportage in einem Magazin veröffentlicht, andere kennen nur die Stellung „Programmautomatik“ an ihrer Knipse, wobei genau jene es sind, für die dieses Foto-Training maßgeschneidert ist. Kursleiter Eisenschink geht auf jeden einzelnen ein, der frühe Start und nur gut 80 Tageskilometer lassen zum Glück genügend Zeit dazu. Der Profi prüft Bilder und Einstellungen, die Hobby-Fotografen fragen nach Tricks und Kniffen. Das Motorengeräusch schwillt wieder an, alle gehen in Position. Eisenschink blickt lächelnd nach oben. Das Wolkenband platzt auf, die Sonne lacht.

Rolf (56), Manager aus Backnang Das Motiv-Arrangement ist dem Hobbyfotografen klasse gelungen. Er hat Kurve und Motorräder perfekt in die Landschaft eingebunden, linksseitig im unteren Drittel. Der sauber konturierte Berg Watzmann im Hintergrund (passende Schärfentiefe!) sowie der Bergbauernhof geben Orientierung und führen den Betrachter sofort ins Berchtesgadener Land. Die Maschinen kommen dank kurzer Belichtungszeit scharf heraus. Top-Aufmacherbild!

Kai (50), Kfz-Meister aus Helsa-Wickenrode Der frühe Vogel … Kai saß bereits um sechs Uhr morgens auf dem Motorrad, wartete auf stimmungsvolles Licht und Wolkenspiel zum optimalen Ausleuchten. In der Kurve auf der Lauer liegend arbeitet er in großer Unschärfe einen Teil der Vegetation am Straßenrand (rechter Bildrand) ins Motiv mit ein und erzeugt so extra Spannung. Dann: Finger am Auslöser, Serienbild, tak-tak-tak-tak, und das fahrende Fotomodell wird gekonnt abgeschossen!

Hans (65), Pensionär aus Stein/CH Extravaganz durch Perspektivwechsel – mit starkem Weitwinkel überträgt der Fotograf bewusst etwas verzerrt diese Momentaufnahme der Rast aus der Sicht des Helmträgers. Eigentlich ganz einfach: Kamera richtig einstellen, ab in den Helm, klick, fertig. Die Idee macht dieses Foto so stark, so kann selbst eine langweilige Situation wie eine Fahrpause interessant abgebildet werden. Ein Hingucker.

Marco (42), Manager aus Sandhausen Um Roman und seine Oldie-BMW ideal abzulichten, hockte sich Fotograf Marco im Kurvenscheitel tief nieder und drückte mit sehr kurzer Belichtungszeit ab. Die weiße Asphaltmarkierung vorn und die hölzerne Leitplanke hinten bringen Schwung ins Bild, weil der Betrachter den Linien folgt. Die Sonne steht links und leuchtet Maschine und Fahrer gut aus. Fahrdynamik kommt super rüber.

Uli (45), Rechtsanwalt aus Frankfurt Weil leicht herangezoomt, hebt sich der scharf abgelichtete Motorradfahrer (kurze Belichtungszeit, daher keine Bewegungsunschärfe) vor der imposanten, leicht unscharfen Bergwand (große Entfernung, außerhalb höchster Schärfentiefe) besser ab und zieht, obwohl nur kleines Bildelement, die Aufmerksamkeit auf sich. Schönes Beispiel für eine stimmige Gewichtung von Landschaft, Straße und Motorrad.

Frank (45), Tischlermeister aus Warburg Das am Scheinwerfergitter aufgeprallte Insekt bringt mehr Tempo und typisches Touringfeeling rüber als viele andere Aufnahmen mit fahrenden Motorrädern. Der Makrofokus liegt auf Flügel und Hinterteil vom toten Flugviech, die Wiese in Unschärfe funktioniert als homogener Hintergrund. Frank hatte Tier und dieses Top-Motiv erlegt und den richtigen Blick fürs Detail!

Wolfgang (45), Elektrotechnikmeister aus Rosenberg Kaum Schräglage, ein ruhiger Moment. Dennoch erahnt man durch Straßenverlauf und alpiner Felswand im Hintergrund: Hier macht das Fahren Spaß! Wolfgang stand bei dieser Aufnahme gut 300 Meter von der mit Tempo 80 fahrenden Maschine entfernt, das Teleobjektiv mit großer Brennweite konnte hier seine Vorteile ausspielen und bildet Teile der Fahrbahn malerisch verwaschen ab, während das Hauptmotiv gestochen scharf herauskommt.

Elke und Roman (61/59), Ingenieure aus Neuwied Schärfe-Unschärfe – trotz genügend Licht haben die beiden Kursteilnehmer die Blende etwas stärker als üblich geöffnet, sich in weniger als einem Meter an der stehenden BMW positioniert und eine Brennweite im Telebereich gewählt. Der verschwommen dargestellte Kickstarter (im Vordergrund rechts unten) spiegelt sich im Chrom scharf wider und zeigt sich so erst richtig. Spannender Effekt!