Harley von 1908 erzielt Rekordsumme bei Auktion Harley-Davidson Strap Tank für 935.000 Dollar

935.000 Dollar Kaufpreis erzielte die Harley-Davidson Strap Tank von 1908. So geschehen am 28. Januar 2023 in Las Vegas im Auktionshaus Mecum. Rekord. Nicht nur für Vegas. Bei einer Leistung von 2,72 PS zahlte der neue Eigner somit pro PS 343.750 Euro.

Teuerstes Motorrad der Welt

Die Harley-Davidson Strap Tank gilt derzeit als teuerstes je versteigertes Motorrad, da sie 6.000 Dollar über dem vorherigen Rekord-Krad liegt, einer 1951er Vincent, die den Titel seit 2018 hielt. Das Mindestgebot für die Harley lag bei 850.000 Dollar und genau das wurde erreicht, zuzüglich Gebühren ergibt sich der neue Rekordpreis. Übrigens: Bereits im August 2022 stand diese Harley bei Mecum zur Auktion. Das Höchstgebot lag damals bei 425.000 Dollar, doch dafür gab es keinen Zuschlag.

Harley-Davidson 1908 Strap Tank

1908 brachte Harley das Model 4 auf den Markt. Der Einzylinder kam auf 440 Kubik und war mit einem sogenannten F-Head ausgerüstet, also einem Einlass-über-Auslass-Gaswechselsysteme (Intake-over-Exhaust,IOE). Die Ventile standen übereinander, die Zündkerze zündete in einer kleinen Tasche dazwischen. 2 Kilowatt Leistung holte der Langhuber raus, die per Transmissionsriemen aus Leder ans Hinterrad kamen. Topspeed 1908: 40 Meilen pro Stunde (ca. 64 km/h). Der Beiname "Strap Tank" kam von den beiden vernickelten Stahlbändern, die Öltank und Benzintank am Rahmen halten. 1908 konnte Harley bereits 450 Stück bauen, damals ein Rekord. Heute sind noch knapp ein Dutzend erhaltene Strap Tank des Jahrgangs bekannt. Diese hier, mit der Motornummer 2241, gilt als eine der authentischsten.

1908 Strap Tank Nummer 2241

Die Geschichte hinter dieser Strap Tank von 1908 liest sich fast romantisch. 1941 wurde sie als komplettes Motorrad in einer Scheune in Wisconsin, nur 70 Meilen (ca. 113 km) vom Geburtsort entfernt, entdeckt und bleibt 66 Jahre im Besitz des Finders. Der ließ sie umfangreich restaurieren. Das Besondere an dieser Strap Tank, was den absurd hohen Preis erklären könnte: Alle originalen Teile wie Tank, Riemen, Sitz und Krümmer sind vorhanden.

Fast 8-facher Preis bezahlt

Neben dem Umstand, dass die Nummer 2241 bereits im August 2022 zur Auktion stand und das Höchstgebot von 425.000 Dollar keinen Zuschlag brachte, unterstreichen die Höchstgebote der letzten Jahre für Harleys dieser Baujahre den Status dieser Strap Tank von 1908. In den vergangenen Jahren sind einige 1908er-Harleys unter den Hammer gekommen. Doch selten über 125.000 Dollar. Ein vergleichbar hohes Gebot von 650.000 Dollar erhielt 2015 für eine komplett originale, unrestaurierte Strap Tank von 1907. All das zusammen ist nur ein Teil der Geschichte, wesentlich wichtiger für Sammler ist in Bezug auf Strap-Tanks-Harleys, dass es wirklich eine echte ist, mit Historie. Aktuell gibt es wohl nur 3 Harleys aus dieser Zeit auf der ganzen Welt, bei denen zu 99 Prozent sicher ist, dass sie echt sind. Eine davon steht bei Harley im Museum, die zweite ist erwähnte Unrestaurierte von 1907 und die über die Dritte handelt dieser Artikel.

Fazit

In Las Vegas ist eine seltene Harley-Davidson Model 4 Strap Tank von 1908 versteigert worden. 935.000 Dollar brachte das seltene Modell, was sie derzeit zum teuersten je versteigerten Motorrad macht.