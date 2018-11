Noch bis Montag, 15. November, 21 Uhr abends (MEZ), läuft auf der US-Seite von ebay eine ungewöhnliche Auktion: Inseriert von „homes.for.our-troops“ ist dort die praktisch neuwertige Harley-Davidson Ultra Limited von Hollywood-Star George Clooney zu ersteigern. Ein in der Anzeige hochgeladenes Foto sowie der US-Fahrzeugbrief legen nahe, dass das Angebot echt ist. Demnach hat die voll ausgestattete Touring-Harley mit Milwaukee Eight 107-Motor gerade mal 25 Meilen auf dem Tacho.

Die Begründung für den Verkauf ist dagegen eher kurios: „Seit seinem Motorradunfall hat ihm seine Frau Amal immer wieder gesagt, dass jetzt Schluss mit Motorradfahren ist“ (O-Ton: Ever since George Clooney’s motorcycle accident, his wife Amal has told him he’s off two wheels for good).