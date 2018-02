Peter Rubatto, Jahrgang 1955, hatte in den 80er und 90er Jahren die deutsche Motorradrennszene als Mister Superbike geprägt. Seinen Spitznamen bekam Peter Rubatto 1984, als er in der Deutschen Meisterschaft elf von zwölf Rennen gewann.

Im Laufe seiner Karriere hat der gelernte Kfz-Mechaniker unzählige Rennen gewonnen. Rubatto fuhr in der Superbike-DM, wo er 1984 Meister wurde, in der Superbike-WM sowie auf der Isle of Man, in Macao und Daytona. 1991 gelang ihm als Einzigem ein Sieg in der Pro Superbike gegen Udo Mark, dessen Teamchef er 1995 wurde. Mark ­gewann unter Rubatto die Thunderbike-Trophy im Rahmen der Motorrad-WM.