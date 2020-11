Ducati-Neuheiten 2021 Italiener mit Fünf-Stufen-Plan

Unter dem Einfluss der Corona-Pandemie sind Online-Präsentationen mittlerweile gängig. Jetzt hat auch Ducati seinen Fahrplan für die Neuvorstellungen seiner 2021er Modelle bekannt gegeben.

Neuheiten in fünf Stufen

Gab es 2019 noch eine große Gesamtpräsentation mit Publikum, die aber auch online übertragen wurde, so splitten die Italiener ihre Präsentationen jetzt in fünf Phasen.

Los ging es am 4. November 2020 mit der Ducati Multistrada V4. Weiter ging es am 11. November. An diesem Termin gab es Neuigkeiten zu den Modellen XDiavel und Scrambler 800.

Episode drei lief am 18. November. Hier präsentierten die Italiener die neue Panigale V4 SP, die überarbeitete Supersport 950 und ein neues E-Mountainbike.

Die vierte Präsentation ist auf den 25. November datiert. Die letzte Neuheit für das Ducati Modelljahr 2021 debütiert am 2. Dezember. Welche Modelle sich hinter den weiteren Terminen verbergen ist noch nicht klar. Eines davon dürfte aber die neue Ducati Monster sein.